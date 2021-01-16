Суд в США отказал в выходе под залог шаману QAnon, который участвовал в штурме Капитолия

16.01.2021, 17:10, Новости дня

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15 января федеральный окружной суд в Аризоне отказал шаману QAnon Джейкобу Ченсли, который участвовал в штурме Капитолия 6 января, в возможности выйти под залог. Об этом сообщает Business Insider.

По словам судьи, она не уверена, что Ченсли будет следовать постановлению суда и добровольно явится в суд.

“Это не протест, это бунт, это восстание”, – сказала судья о событиях в Капитолии. Она отметила, что контекст событий был важным для принятия решения, потому что Ченсли был “символом того, что произошло”.

10 января ФБР сообщило о задержании пятерых участников штурма Капитолия, в том числе Ченсли. Ему предъявили обвинение в незаконном проникновении в государственное помещение, нарушении порядка на территории Капитолия, его арестовали. Прокурор округа Аризона заявлял, что участники штурма хотели “захватить и убить избранных должностных лиц правительства Соединенных Штатов”.

6 января на митинге, который состоялся перед Белым домом, Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов демократа Джо Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США и штурмом взяли его. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

7 января Конгресс США утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232. Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

Палата представителей – нижняя палата Конгресса США – на заседании 13 января проголосовала за импичмент Трампа. Авторы резолюции выдвинули ему одно обвинение – в подстрекательстве к массовым беспорядкам. Они считают, что Трамп предал доверие на посту президента и 6 января, когда протестующие взяли штурмом здание Конгресса США, “подверг серьезной опасности правительственные институты США, поставил под угрозу целостность демократической системы и препятствовал мирной передаче власти”. Теперь вопрос об импичменте должен рассмотреть Сенат США.

Трамп стал третьим лидером в истории США, в отношении которого была запущена процедура импичмента, и единственным, которому Палата представителей объявила импичмент дважды (первый раз – еще в 2019 году). До него разбирательство велось в отношении Эндрю Джонсона и Билла Клинтона.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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