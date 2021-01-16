Ольга Зарубина обвиняет сестру в смерти матери

16.01.2021, 17:06, Разное

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Ольга Зарубина заявляет, что к кончине матери привела жестокость ее сводной сестры. Об этом исполнительница пояснила во время беседы с журналистами.

Ольга Зарубина полагает, что ее сводная сестра невнимательно смотрела за здоровьем матери. Ее жестокость стала причиной того, что пожилая мать певицы не получила необходимую помощь профессионалов и осталась без поддержки. Артистка рассказала, что ее мать проживала в США с младшей дочкой Татьяной последние 20 лет, но нужна она была ей только ради финансового благополучия: российской пенсии и средств, которые выделались американским фондом. Ольга Зарубина уверена, что сводная сестра Татьяна с супругом пользовались этими деньгами, чтобы погашать ипотеку на дом. Когда долг они оплатили, то пожилую женщину отправили назад в Россию.

Как пишет «Слово и Дело», у матери Ольги Зарубиной стали возникать старческие заболевания: она оставляла включенной плиту и даже могла потеряться. Также сестра вокалистки, отправив мать в Россию, не передала важных медицинских документов и не дала американский паспорт. Как выяснилось, что в сердце у женщины была американская «машинка», а ее нужно менять 1 раз в полгода. Когда пришло время замены, то местные доктора не знали, как делать процедуру, а родственники молчали. В понимании артистки – это убийство, просто без пистолета и ножа.

Мать Ольги Зарубиной хотела быть похороненной с супругом в США, но сводная сестра прах так и не забрала. Неизвестно, где закопаны останки пожилой женщины.