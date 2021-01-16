Актер Дмитрий Гусев после смерти оставил жене огромные долги

16.01.2021, 17:06, Разное

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Российский актер театра и кино Дмитрий Гусев после смерти оставил жене огромные долги. Теперь ей придется самостоятельно выплачивать большую задолженность по ипотечному кредиту.

В ипотеку взят дом, который расположен в коттеджном поселке Образцово в Московской области. Супруга Дмитрия Гусева работает преподавателем танцев, а ее доход не превышает восемь тысяч рублей в месяц.

У Дмитрия Гусева остались двое детей – сын и дочь. Вдова актера надеется, что сможет добиться от банка отсрочку по погашению ипотеки, так как она выступает в роли созаемщика. Знаменитость не имел страховой полис, поэтому финансовых средств на покрытия долгов у супруги артиста нет.

Скоропостижная смерть

Дмитрий Гусев скончался в Москве 13 января. Причиной смерти послужила сердечная недостаточность. У актера сериала «Скорой помощи» произошел приступ, когда он пытался завести свой автомобиль. Его обнаружили мертвым на водительском кресле, пишет портал Newinform.

Церемония прощания

С Дмитрием Гусевым попрощались в субботу в одном из московских театров. Во время траурной церемонии супруга артиста почувствовала себя плохо. Она постоянно плакала и не могла остановиться. Рядом с ней постоянно находится 17-летний сын.

Все, кто пришел проститься с актером, заявили, что не могут поверить в произошедшее. Дмитрий Гусев никогда не жаловался на здоровье, всегда занимался спортом. В день смерти у него не было никаких характерных симптомов.

После съемочного дня Дмитрий Гусев торопился домой, чтобы с супругой отметить годовщину семейной жизни. Он успел отъехать от рабочего павильона на 800 метров. Потом он остановился прямо на проезжей части. Прохожие сразу же поняли, что произошла внештатная ситуация, поэтому вызвали сотрудников полиции. К моменту прибытия правоохранителей Гусев уже не подавал признаков жизни.