Владимир Конкин заразился коронавирусом, но не сразу самоизолировался
16.01.2021, 17:06,
Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24
Актер Владимир Кокин заболел коронавирусом, но не сразу начал соблюдать самоизоляцию. Врачи не смогли застать знаменитость дома.
Владимир Конкин проходил лечение дома, в госпитализации он не нуждался. Еще накануне Нового года артист получил положительный тест на COVID-19. 1 января к нему домой пришли врачи, но в квартире звезды фильма «Место встречи изменить нельзя» не оказалось. Пока неизвестно, где находился Владимир Конкин. Спустя время артист вышел на связь с врачами и начал соблюдать изоляцию.
Тест на коронавирус также сдала сожительница Владимира Конкина Елена Переслени. У нее результаты анализы оказались отрицательными, пишет портал «Телепрограмма». Сейчас в организме Конкина уже нет коронавируса. Однако ему предстоит пройти курс реабилитации.
Сейчас артист восстанавливает силы, на плохое самочувствие он не жалуется. Врачи порекомендовали актеру много гулять на свежем воздухе.
Смотреть комментарии → Комментариев нет