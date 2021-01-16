Владимир Конкин заразился коронавирусом, но не сразу самоизолировался

16.01.2021, 17:06, Разное

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Актер Владимир Кокин заболел коронавирусом, но не сразу начал соблюдать самоизоляцию. Врачи не смогли застать знаменитость дома.

Владимир Конкин проходил лечение дома, в госпитализации он не нуждался. Еще накануне Нового года артист получил положительный тест на COVID-19. 1 января к нему домой пришли врачи, но в квартире звезды фильма «Место встречи изменить нельзя» не оказалось. Пока неизвестно, где находился Владимир Конкин. Спустя время артист вышел на связь с врачами и начал соблюдать изоляцию.

Тест на коронавирус также сдала сожительница Владимира Конкина Елена Переслени. У нее результаты анализы оказались отрицательными, пишет портал «Телепрограмма». Сейчас в организме Конкина уже нет коронавируса. Однако ему предстоит пройти курс реабилитации.

Сейчас артист восстанавливает силы, на плохое самочувствие он не жалуется. Врачи порекомендовали актеру много гулять на свежем воздухе.