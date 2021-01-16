Козырная Валлетта

16.01.2021, 16:38, Разное

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«Золотые паспорта» на Мальте получают российские менеджеры и бизнесмены средней руки. Кто эти люди?

Правительство Мальты раскрыло имена иностранных граждан, получивших в 2019 году «золотые паспорта» в обмен на инвестиции в эту страну. Из трех тысяч имен не менее трехсот можно отнести к странам СНГ и России. «Новая» изучила список новых жителей входящей в Евросоюз Мальты. Петр Саруханов / «Новая газета»

Бывший губернатор Амурской области Леонид Коротков. Фото: РИА Новости

Мальта одобрила программу выдачи «золотых паспортов» в 2013 году. За прошедшие годы среди людей, получивших гражданство страны, были обнаружены тезки российских бизнесменов, например, владельца О1 Group Бориса Минца, основателя «Яндекса» Аркадия Воложа, бывшего губернатора Амурской области Леонида Короткова и родственников сенатора Сулеймана Керимова. В новом списке, опубликованном властями этой страны, обеспеченные россияне значатся целыми семьями, а обладателями паспортов Мальты, как следует из публикации, кроме известных российских предпринимателей все чаще становятся бизнесмены из регионов.

Мальта предоставляет гражданство за деньги с 2013 года, для получения «золотого паспорта» необходимо сделать взнос в специальный Фонд развития Мальты в 650 тыс. евро и еще по 25 тыс. за супругу и каждого из несовершеннолетних детей. Еще 150 тыс. инвестировать в мальтийские ценные бумаги и потратить 16 тыс. на аренду недвижимости либо 350 тыс. евро в случае ее покупки. Еще несколько тысяч евро составляют сопутствующие оформлению расходы.

Директор группы компаний «Яндекс» Аркадий Волож. Фото: РИА НовостиМиллиардеры

В 2019 году, согласно информации властей Мальты, гражданство получили миллиардер из списка Форбс, основатель и совладелец производителя кровельных материалов «Технониколь» Сергей Колесников, его супруга и три дочери. Бизнесмен подтвердил, что получил такой паспорт.

Президент компании «Технониколь» Сергей Колесников. Фото: РИА Новости

Гражданами Мальты также стали полные тезки сооснователя девелопера ЛСР Георгия Ведерникова и пяти его родственников, совладельца сети магазинов товаров для ремонта «Петрович» Андриана Мельникова и его сыновей, а также акционера компании «Вертикаль» — оператора телекоммуникационной инфраструктуры города Москвы Георгия Чумбуридзе и совладельца производителя лекарств «Валента Фарм» Антона Стрекалова, входящего в первую пятерку фармкомпаний страны с выручкой в 2019 году в 13,4 млрд руб. На сайте компании указано, что больше половины выпускаемой продукции компании входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов Минздрава.

Нефтяники

В списке получателей мальтийского гражданства также указаны тезки сына и родственников бывшего президента «Роснефти» Сергея Богданчикова Алексея. Богданчиков младший — бывший вице-президент «Новатэка», а сейчас совладелец российского оператора дата-центров c выручкой более 1 млрд руб. за 2019 год. Гражданином Мальты также значится тезка Станислава Усынина, зампредседателя совета директоров нефтесервисной группы «Акрос», и, вероятно, его супруги и детей. Эти компании обслуживают «Роснефть», «Газпром», «Лукойл», «Новатэк» и другие.

Аграрии

Обладателями «золотых паспортов» также значатся тезки бывшего вице-президента «Лукойла», а сейчас совладельца сельхозактивов Алексея Смирнова и его супруги. Смирнов — совладелец агрокомплекса в Тверской области, в том числе крупнейшего в регионе производителя мяса «Коралл» с выручкой 5,5 млрд руб. в 2019 году.

В списке есть и полная тезка Раисы Деминой — основательницы и председателя совета директоров одной из крупнейших мясоперерабатывающих компаний «Велком». Вместе с ней, как получатель паспорта, указан также и Денис Демин, так же зовут сына предпринимательницы, который сейчас управляет активами компании.

Председатель совета директоров и основатель компании «Велком» Раиса Демина. Фото: РИА Новости

Получателем гражданства Мальты в обмен на инвестиции также могла стать семья основателя крупнейшего в Волгоградской области сельхозпредприятия «Зерно Заволжья» Рашида Карсакова и его пятерых родственников. Выручка этой компании в 2019 году составила почти 10 млрд руб.

Имена из списка совпадают и с именами совладельцев производителя молока и мяса агрофирмы «Заречье» из Липецкой области Виктора Тюрина и его родственников. Тюрина в местной прессе обозначают как мецената — компания спонсировала ремонт сельской поликлиники, детского сада, стадиона, спортивной площадки, а также проведение выпускных школьных вечеров и фестивалей. Выручка «Заречья» в 2019 году составляла чуть больше 191 млн руб.

Мальтийцы из регионов

Данные из списка мальтийских властей совпадают с именами и крупных региональных бизнесменов и их семей. Например, Рината Салихова — уфимского девелопера, бывшего генерального директора семейной группы компаний «Жилстройинвест» — застройщика жилых комплексов и самого высокого здания Уфы «Идель Тауэр». Имена в списке совпадают и с именами семьи хабаровского миллиардера Олега Пака, скончавшегося в ноябре 2020 года от коронавируса. Пак владел торговым центром и кинотеатром, его компания построила крупнейший в Хабаровске жилой комплекс «Ю-Сити».

Еще один тезка — предположительно бывший руководитель казанских электрических сетей Рушад Мустафин, брат известного в Татарстане предпринимателя Альберта Мустафина. Последнему принадлежали строительные и производственные активы, а также активы по продаже нефтепродуктов и природного газа, входившие в группу ТЭА «Ресурс-холдинг».

Получателями гражданства также значатся тезки краснодарских предпринимателей Александра и Ирины Шеховцовых — совладельцев производителя стеклокомпозитной арматуры НПО «Структура» и строительных компаний, работающих по госконтрактам с местными властями. Также имена из списка совпадают с именами совладельцев нескольких траспортно-экспедиционных компаний, занимающихся железнодорожными перевозками в Калининградской области, Аркадия и Аллы Чупаевых. Компании занимаются восстановлением и оснащением железнодорожных локомотивов и подвижного состава, ремонтом, хранением нефти и продуктов ее переработки. Компания «Трансальянс Запад», учредителем которой значится Чупаева — резидент особой экономической зоны региона, планировала создать логистическое предприятие для железнодорожных перевозок с объемом инвестиций в 330 млн руб.

В списке также тезки семьи владельца сети офтальмологических клиник «Новое зрение» белорусского предпринимателя Олега Ковригина. В 2017 году бизнесмен при поддержке властей Карелии открыл офтальмологический центр в Петрозаводске и планировал открыть аналогичную клинику в Мурманске. Клиники Ковригина работают в Беларуси, Литве, Латвии, Эстонии, Норвегии и Великобритании. Предприниматель также планировал построить клинику на Мальте.

Петербургские

Обладателями «золотых паспортов» Мальты также значатся тезки семьи бывшего президента группы предприятий «СОЮЗ» — поставщика строительно-дорожной техники, строительных и реставрационных работ — Лихоманова. Лихоманов скончался в январе 2020 года, до этого возглавлял общественную организацию «Союз реставраторов» и состоял в Общественном совете при губернаторе Санкт-Петербурга, где возглавлял комиссию по безопасности и общественному порядку, взаимодействию с судебными приставами и правоохранительными органами, противодействию коррупции и вопросам законности.

Имена из списка совпадают и с членами семьи петербургского миллиардера президент DEFA Group импортера рыбы и морепродуктов Дениса Репинского. В 2019 году издание «Деловой Петербург» оценивало его состояние в 7,61 млрд рублей. Также данные из списка совпадают и с именами Елены и Александра Раусовых — совладельцев петербургской группы компаний «Рауденталл», которая занимается поставками стоматологического и медицинского оборудования.

В 2019 году Еврокомиссия критиковала программу «золотых паспортов» и «золотых виз» из-за рисков отмывания денег, коррупции и уклонения от уплаты налогов. В этом же году власти Кипра, также выдающие «золотые паспорта», отозвали 26 паспортов, выданных иностранцам, заподозренным в финансовых преступлениях или связях с правительствами. Сообщалось, что девять из них — паспорта россиян, среди которых упоминался Олег Дерипаска. Власти Кипра 3 сентября объявили, что проверят все случаи выдачи «золотых паспортов» за время существования программы по 2020 год. Также газета Politis в сентябре того же года опубликовала список российских граждан, получивших в 2008–2012 гг. в обмен на инвестиции в страну «золотые паспорта» Кипра или гражданство республики.

Владимир Прокушев

корреспондент отдела расследований

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