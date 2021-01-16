 

Новая функция Windows 10X станет защищать от кражи

16.01.2021, 16:26, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В сети появилась новая информация об операционной системе Windows 10X, которая должна получить функцию защиты от кражи. Как стало известно, первые гаджеты с данным ПО должны появиться на рынке к весне.

Функция «Защита от кражи» станет частью операционной системы и должна значительно затруднить использование украденного или потерянного гаджета. В частности, для того, чтобы сбросить настройки до заводских, в Windows 10X придется ввести логины и пароли, которых третье лицо не должно знать.

Проблема только в том, что пользователь может сам случайно заблокировать свое устройство, если забудет PIN-код. Однако активировать функцию для защиты устройства он также должен самостоятельно. В операционной системе она не будет работать по умолчанию.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.12 / Криклий назвал сумму, которую предусмотрели на развитие региональных аэропортов в 2021 году

15.10 / Украина объяснила отказ от закупок российской вакцины от COVID-19

12.11 / Звезду фильма “Елки” и шоу “Наша Russia” госпитализировали с коронавирусом

05.08 / В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом

08.10 / Швейцарские учёные развеяли страхи перед маской

16.07 / В РФ заявили об отсутствии необходимости «красть» британскую вакцину

27.08 / Spiegel: Врачи Навального из «Шарите» запросили материалы по отравленному болгарскому бизнесмену

16.11 / Санду пообещала построить прагматичный диалог с Россией

07.11 / На таскавшую за волосы ребенка новосибирскую медсестру завели дело

31.07 / Welt – Германия потребовала от фонда поддержки «Белых касок» вернуть ей часть пожертвованных средств

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска