Новая функция Windows 10X станет защищать от кражи

16.01.2021, 16:26, Новости дня

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В сети появилась новая информация об операционной системе Windows 10X, которая должна получить функцию защиты от кражи. Как стало известно, первые гаджеты с данным ПО должны появиться на рынке к весне.

Функция «Защита от кражи» станет частью операционной системы и должна значительно затруднить использование украденного или потерянного гаджета. В частности, для того, чтобы сбросить настройки до заводских, в Windows 10X придется ввести логины и пароли, которых третье лицо не должно знать.

Проблема только в том, что пользователь может сам случайно заблокировать свое устройство, если забудет PIN-код. Однако активировать функцию для защиты устройства он также должен самостоятельно. В операционной системе она не будет работать по умолчанию.