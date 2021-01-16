Эксперты оценили популярность процессоров в России

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16.01.2021, 16:26, Новости дня
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Анализируя рынок CPU, эксперты отмечают, что в декабре на территории РФ существенно вырос интерес к процессорам Comet Lake. И все же самым популярным остается Ryzen 5 3600.

Второе место в рейтинге популярности занимает процессор Intel Core i5-10400F. А не третьей позиции оказался «вчерашний» серебряный призер Ryzen 5 2600.

Эксперты также сообщили, что на российском рынке процессоры AMD получили большую долю, чем Intel. В общем объеме реализации первые встречаются в 55,6% случаев, вторые – в 44,4%. Однако на протяжении прошлого года позиции AMD постепенно ослабевали. Продукция компания потеряла четыре процентных пункта в доле российского рынка, которые автоматически перетекли к компании Intel.



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