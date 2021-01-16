Задержанный в Южном Судане россиянин вернулся в Россию

16.01.2021, 16:22, Новости дня

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Задержанный ранее в Южном Судане российский блогер Илья Варламов вернулся в Россию. При этом издатель «Медиазоны» Петр Верзилов остается в Африке, сообщил редактор издания Сергей Смирнов.

«Он до сих пор еще в Африке. Варламов вернулся, а Верзилов остался в Африке (…) У всех было разное время отъезда, какой-то там хаос был, то есть не все на одном рейсе», – цитирует РИА «Новости» Смирнова. При этом он не уточнил, как долго Верзилов планирует там оставаться, отметив, что это пока неизвестно. «У него не было обратных билетов», – добавил редактор.

В свою очередь Варламов также подтвердил факт своего возвращения. «Дальше разберемся, будет видно. Пока планов конкретных нет», – сказал блогер, отвечая на вопрос о планах по обращению к правоохранителям или в МИД.

Накануне Варламов сообщил, что все его спутники, задержанные в столице Южного Судана Джубе, освобождены, россияне ожидают вылета из страны.

Напомним, Варламов и его спутники были задержаны в Южном Судане 13 января. Позднее блогер уточнил, что у них изъяли телефоны, а затем россияне были арестованы.

Один из задержанных россиян рассказал об условиях содержания в местах заключения.

Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что всех задержанных отпустили на свободу.

В пятницу Варламов и его спутники должны были вернуться из Южного Судана, однако некоторых из них, по словам блогера, снова задержали.