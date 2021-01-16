 

Банкир Ротшильд скончался от сердечного приступа в Женеве

16.01.2021, 16:22, Новости дня
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Французский барон и банкир Бенжамен де Ротшильд, глава финансовой семейной компании Edmond de Rothschild Holding, скончался в возрасте 57 лет от сердечного приступа в швейцарском кантоне Женева, сообщила компания.

«Группа Edmond de Rothschild с глубоким сожалением и грустью сообщают о кончине Банжамена де Ротшильда, произошедшей в результате сердечного приступа в собственном доме в (швейцарской коммуне – прим.ВЗГЛЯД) Преньи-Шамбези во второй половине дня 15 января», – цитирует РИА «Новости» сообщение, размещенное на сайте финансовой группы.

Компания выразила соболезнования супруге банкира Ариан де Ротшильд, его детям и близким. Семья банкира сообщила о смерти финансиста агентству Agence France-Presse и подчеркнула, что похороны де Ротшильда пройдут в ближайшие дни в узком семейном кругу.

Бенжамен де Ротшильд родился в 1963 году во французском городе Нейи-сюр-Сен. Его отцом был Эдмон де Ротшильд, известный банкир и основатель финансовой группы Edmond de Rothschild.

Стоимость активов этой финансовой франко-швейцарской группы, по ее собственным данным, составляет около 160 млрд евро (173 млрд швейцарских франков). 



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