Идеология вместо разума: Владимир Мамонтов прокомментировал принятый на Украине закон о языке

16.01.2021, 16:12, Разное

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Владимир Мамонтов прокомментировал события на Украине, в том числе, вступивший с сегодняшнего дня закон о языке. Российский журналист подчеркнул, что в данном случае Киев снова повторяет прежние ошибки, делая выбор в пользу идеологии, а не разумных критериев развития государства.

16 января на Украине вступили в силу нормы нового закона о языке сферы торговли и услуг. С сегодняшнего дня нарушителям, отказывающимся обслуживать потребителей на государственном языке, грозит штраф. Ситуация вызвала настоящий ажиотаж как в самой Незалежной, так и далеко за ее пределами. Многие политики и общественные деятели, а также публичные люди, в том числе в России, прокомментировали новые условия работы украинских магазинов, кафе и ресторанов. Журналист Владимир Мамонтов также высказал свое мнение о новом законе и других актуальных новостях из соседней страны.

Если раньше на Украине работники сферы услуг и торговли могли свободно общаться на русском языке, то сейчас за это их могут оштрафовать. Ранее лишились возможности публиковать сугубо русскоязычные материалы периодические украинские издания и интернет-ресурсы. Несмотря на больший спрос именно на русскоязычный контент, журналы и газеты обязали за собственный счет создать дубли всех материалов на государственном языке. Более того, каждый сайт должен открываться сразу на украиноязычном варианте, даже если это отпугнет пользователей, предпочитающих русский язык или не понимающих украинский. Аналогично и начинать разговор с клиентами теперь все сотрудники кафе ресторанов и т.д. должны исключительно на украинском языке, не взирая на то, владеют ли они им на достаточно высоком уровне. Такая же ситуация и по отношению к раскладкам товаров, на которых теперь обязательно должны быть этикетки не только на языке страны-производителя, но и на государственном.

Закон о языке был принят еще при президенте Петре Порошенко в 2019 году и многими воспринимался как последняя попытка завоевать симпатии патриотически настроенной части населения страны. Однако, как известно, даже бывший лидер Незалежной дома общается именно на русском языке. Владимир Мамонтов в своем комментарии отметил, что ничего нового сейчас на Украине не происходит. Все события по сути повторяются, и в происходящем сейчас он видит очередное искажения истории. Кроме того, наблюдается тенденция, когда украинская идеология довлеет над экономической составляющей и подобными факторами. Такая же ситуация и с отказом Киева от российской вакцины от коронавируса. В то время, как американские и другие препараты Мамонтов отказывается воспринимать нормальным продуктом, Украина сделала выбор именно в пользу западных и китайских медикаментов. При этом все большее количество обычных граждан понимает, что именно «Спутник V» является оптимальным выбором для проведения противоковидных прививок.