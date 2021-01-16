 

Компания Apple обновляет дизайн iMac впервые с 2012 года

16.01.2021, 15:32, Новости дня
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Apple решил наконец-то обновить дизайн настольных компьютеров. Как сообщают источники, iMac выпускался в неизменном внешнем виде с 2012 года. Иначе говоря, дизайн продержался примерно девять лет.

Сейчас разработчик готовит запустить в производство две новые версии iMac, которые получат название J456 и J457. Одна модель придет на смену устаревшему устройству с диагональю экрана 21,5 дюйма, другая – 27-дюймовую.

Пользователи больше не увидят толстых черных рамок. Изогнутую заднюю панель заменит плоская. Как сообщают в Apple, компания пытается коренным образом пересмотреть конструкцию персональных компьютеров. Кроме прочего, будут использоваться процессоры Silicon собственного изготовления вместо устройств Intel.



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