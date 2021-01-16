Samsung уберет обязательную зарядку из комплектов всех устройств

16.01.2021, 15:32, Новости дня

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Вслед за конкурентами южнокорейская компания Samsung намерена прекратить комплектовать мобильные устройства стандартными зарядками. Однако, в отличие от остальных производителей, Samsung оставит без зарядных устройств все модели гаджетов.

По словам специалистов, обязательная комплектация зарядными устройствами со временем потеряла смысл. С одной стороны, немало пользователей имеют зарядки от предыдущих моделей смартфонов, а они подходят и к новым.

С другой стороны, покупатели сейчас имеют выбор между обычными, быстрыми и сверхбыстрыми зарядными устройствами. Если каждый раз подсовывать им стандартные зарядки, то значительная часть их просто не будет применяться. Вопрос: зачем их производить и вносить их стоимость в конечную цену гаджетов?