 

Главред регионального портала «Рязань.Лайф» найдена мертвой

16.01.2021, 15:28, Новости дня
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Главного редактора регионального портала «Рязань.Лайф» Жанну Шеплякову нашли мертвой, в причастности к преступлению подозревается ее супруг, сообщил источник в правоохранительных органах.

В сообщении на сайте Следственного управления Следственного комитета по Рязанской области говорится, что тело женщины с множественными колото-резаными ранами было обнаружено в квартире одного из домов в Рязани накануне, 15 января.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Правоохранители заподозрили в причастности к инциденту супруга погибшей, который после произошедшего, забрав детей, покинул Рязань, выехав в другую область.

Предположительно, мотивом для совершения преступления могла быть семейная ссора. Местонахождение подозреваемого установлено, он задержан. Дети временно переданы на попечение родственников.

В данный момент выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление и уточнение всех обстоятельств произошедшего, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения подозреваемого под стражу.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что погибшей является главный редактор регионального портала «Рязань.Лайф» Жанна Шеплякова, передает ТАСС.

В редакции портала информацию о смерти редактора подтвердили: «Да, действительно, ее не стало».

Председатель рязанского отделения Союза журналистов Галина Зайцева подтвердила, что Шеплякова «была убита в своей квартире».

«Одна из версий, что это бытовой случай. Такая история, нашли в собственной квартире с ножевыми ранениями», – добавила она.

Источник также сообщил, что супруг убитой якобы признался в содеянном.

Ранее было возбуждено уголовное дело по факту убийства главного редактора газеты Узловского района Тульской области «Знамя» Сергея Ванеева. По подозрению в совершении преступления был задержан его знакомый.



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