 

В РФ оценили вероятность возвращения Москвы и Вашингтона в ДОН

16.01.2021, 15:28, Новости дня
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Вероятность возвращения РФ и США к Договору по открытому небу (ДОН) крайне мала, считает программный директор международного дискуссионного клуба «Валдай», доцент кафедры политической теории МГИМО Иван Тимофеев.

«Я думаю, что возврат РФ в договор крайне маловероятен. Если вдруг США вернутся в договор, то Россия, может быть, и подумает. Но не факт, что США вернутся. Скорее всего, этого не произойдет. Поэтому, мне кажется, не стоит ожидать возобновления этого договора», – передает слова Тимофеева ТАСС.

Как отметил эксперт, выход Москвы из ДОН оправдан, поскольку складывается ассиметричная ситуация: РФ не может наблюдать за территорией США, а Вашингтон имеет возможность получать информацию от своих союзников по НАТО. По мнению Тимофеева, в случае продолжения участия в договоре РФ сохранила бы возможность инспектировать территорию Европы, но при этом потеряла бы те привилегии, которые у нее были ранее. «Договор по открытому небу был результатом растущего доверия между сторонами. Сейчас его прекращение показывает, что уровень доверия падает», – подчеркнул он, добавив, что, вероятнее всего, договор прекратит существование.

В пятницу РФ приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора об открытом небе после аналогичного решения США.

Напомним, 22 ноября советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О’Брайен заявил, что Соединенные Штаты более не участвуют в Договоре по открытому небу, который, по их мнению, устарел.

В Кремле выразили сожаление в связи с выходом США из Договора. В МИД заявили, что Москва жестко ответит, если оставшиеся в ДОН страны будут передавать данные США после их выхода из соглашения и ограничат полеты РФ над американскими объектами в Европе.



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