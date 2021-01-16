Пушков высмеял попытки Киева выставить знаменитых деятелей украинцами

16.01.2021, 15:28, Новости дня

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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал попытки Украины выставить знаменитых деятелей культуры и науки украинцами, отметив, что ученый Сергей Королев, художник Иван Айвазовский и другие известные люди творили в Москве или Петербурге.

По мнению сенатора, в Киеве приняли решение стать «безнадежной культурной провинцией Европы» – именно к таким результатам и приведет вытравление русского языка в стране.

«И не помогут неумные попытки приписать Украине Королева, Малевича, Куинджи, Айвазовского и других крупных ученых и деятелей культуры. Они не говорили по-украински, творили в Москве или Петербурге и в мире их украинцами не считают», – написал Пушков в своем Telegram.

Он также отметил, что Киев был крупным центром культуры и науки только в составе Советского союза. Сенатор напомнил, что принадлежность к русскоязычному пространству давала Украине шанс сохраниться в качестве части ареала великой культуры. «Отказ от него означает окончательную провинциализацию Украины. Кока-колой и тупыми фильмами с американскими качками подлинную культуру не заменить», – заключил Пушков.

Ранее Пушков прокомментировал высказывание президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего советского конструктора ракетно-космической техники Сергея Королева «великим украинским ученым», отметив, что «Королев родился в 1906 году в Волынской губернии, когда Украины вообще не было».

Напомним, Twitter-аккаунт, авторы которого связывают себя с МИД России, гифкой из мультфильма «Жил-был пес…» ответил на жалобу Киева, заявившего, что РФ «украла» у Украины советского конструктора Сергея Королева.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, почему Королев «называл себя украинцем», находясь на Украине, а также о том, что позднее он, заполняя анкеты, в графе «Национальность» писал: «Русский».