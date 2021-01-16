 

Мнение: Или с бандой, или с баландой

16.01.2021, 15:08, Разное
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Как я и предупреждал, Запад потребовал от своих питомцев определиться. Или они безоговорочно поддерживают и одобряют то безумие, которое сейчас охватило Америку, или они становятся врагами народа со всеми вытекающими отсюда последствиями. Никакое интеллигентское «с одной стороны, с другой стороны» больше не принимается.

Некоторые уже столкнулись с последствиями, написав что-нибудь фрондёрское в духе «напрасно Твиттер забанил президента». Другие пока что молчат, надеясь, что им не придётся терять лицо, называя выборы Джо Байдена честными. Третьи послушно взяли под козырёк, набрали в грудь побольше воздуха и начали зачитывать по бумажке спущенные сверху лозунги про трампобесие и мультикультурализм.

До последнего времени многие считали Википедию нейтральной образовательной организацией, а все пристрастные статьи списывали на «перегибы на местах». Теперь сломали через колено и Википедию. Вот статья о захвате Капитолия, который мы с вами наблюдали неделю назад:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Захват_Капитолия_США_(2021)

Цели:
— Прервать подсчёт голосов коллегии выборщиков;
— Давление на Конгресс с целью пересмотра результатов выборов;
— Сохранение президентства Дональда Трампа.

Характеристика:
— бунт;
— мародёрство;
— нападение;
— поджог;
— попытки использования бомб.

А вот статья о бандах лутеров и мародёров, которые летом жгли американские города в память о скончавшемся во время ареста Джордже Флойде:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Протесты_после_гибели_Джорджа_Флойда
Цели:
— наказание для причастных к убийству Флойда;
— искоренение расизма в правоохранительных органах;
— реформа судебной системы;
— реформа полиции.

Характеристика:
— мирный протест;
— массовые беспорядки.

Пожалуй, для России этот срыв покровов — хорошая новость. Большая часть верхушки нашей прозападной оппозиции приняла решение подчиниться своим американским спонсорам и выполнить их унизительные требования. Теперь репутация оппозиционеров мокра насквозь. В сентябре в России пройдут важные выборы в Госдуму, и на этот раз «специалисты по выборам», которые до последнего времени с важным видом распространяли фальшивки про 146%, будут выглядеть крайне бледно. Все их реплики будут тонуть в ехидных «а помнишь, как ты называл выборы Джо Байдена честными?».

В Живом Журнале есть блог представителя КНДР, авторы которого неутомимо рассказывают нам про великие успехи строительства нового общества, про сытую сладкую жизнь рабочих и военных Северной Кореи:

https://juche-songun.livejournal.com/

Блоги представителей прозападной оппозиции сейчас уже довольно близки к этому эталону партийной лояльности. Наверное, оно для нас и к лучшему: нынешних агентов Запад растил десятилетиями, и даже если через несколько лет власти США протрезвеют, создать в России новую сеть пропагандистов они успеют разве что к 2040 году.

PS. Надпись на фото к посту: «Отстроим заново вместе с Байденом».

Источник: Место для дискуссий



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