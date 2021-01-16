 

Зачем ноет Кузя? Баба обидела! – Личное мнение

16.01.2021, 15:06, Разное
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Сыгравший клинического идиота в сериале ТНТ «Универ» Виталий Гогунский оказался и в жизни очень странным.

Во-первых, он пошёл раздавать интервью какой-то жирной бабе, а, во-вторых, принялся плакать в её полные груди и в живот-подушку корреспондентки, чтобы она и все мы его пожалели.


Фото: Соцсети

Оказывается, Кузю обобрала его же жена, а теперь ходит и всем говорит, что актёр не платит ей алименты.

По словам Виталика, он не платит алименты, потому что не может. Говорит, бывшая жена странно на него посмотрела, когда он попросил её по суду назначить выплаты для ребёнка.

Гогунский, получив странный взгляд женщины, отчаялся и сам пошёл в суд, где потребовал присудить ему алименты, но тут уже судья странно посмотрел на него.

Этим Виталий объясняет, почему дочь не получает от него положенных выплат — нет решения суда. Сам определить, сколько платить, видимо он не может.

Актёр Кузи рассказал, что все доходы с его ЮТуба получает бывшая жена. Сколько это в деньгах? Сам Кузя считает, что много, потому что там 200 миллионов просмотров. Это долларов 200, да?

Виталий оставил жене и дочери квартиру после развода, а женщина-мать заблокировала телефонный номер Гогунского.

В конце концов, Виталик расплакался, обращаясь через ЮТуб к дочери, что она может в любой момент ему позвонить, и он будет рад.

Вот тут меня чуть не вырвало. И хотя я очень сердечный человек, и всех, кого ни попадя, жалею от всей души, Виталик вызвал во мне приступ отвращения.

Чо ноешь-то в корреспондента? Нашёл себе жилетку, плакса. Выискался благодетель — с ЮТуба дочь кормит!

Нормальный мужик бы сумел развестись и выстроить отношения и с бывшей, и, уж тем более, с дочерью! Не соплями-слезами, а силой характера. Ныть в камеру про доченьку, которую не видишь несколько лет — признак слабовольного оладуха, но никак не мужчины.

Если бывшая и обобрала Виталия, то я так скажу: правильно сделала.

Как вы относитесь к плачущим мужичкам?

Источник: Лена Миро



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