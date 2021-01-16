МВД России предоставит автобусы для встречи Алексея Навального

16.01.2021, 14:51, Разное

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МВД России совместно с Росгвардией выразило готовность предоставить автобусы и другие транспортные средства для встречи оппозиционного политика в аэропорту Внуково.

В ведомстве объяснили свою инициативу заботой о здоровье граждан в условиях пандемии коронавируса.

– В связи с особенностью проведения массовых собраний во время пандемии необходимо соблюдать определенные меры предосторожности. И здесь наша функция, как правоохранителей, заключается в том, чтобы создать благоприятные условия для проведения любого массового мероприятия. Хаотичные скопления людей в метро могут представлять ненужные риски для всех москвичей и повысить заболеваемость коронавирусом. Поэтому мы предлагаем всем организованно собраться и поехать в аэропорт встречать Алексея Анатольевича. Всем желающим встретить Навального необходимо явиться 17 января в 17:00 к дому 38 на улице Петровка. Оттуда мы колонной двинемся в сторону аэропорта. После окончания встречи все ее участники будут доставлены по своим домам. Не забывайте про маски и перчатки, — заявил генерал-майор МВД Василий Хрулёв.

В министерстве добавили, что обеспечат всех участников мероприятия сухими пайками и постельными принадлежностями в случае, если встреча видеоблогера задержится.

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