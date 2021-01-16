Страницы Трампа в Facebook и Instagram разблокировали

16.01.2021, 9:50, Разное

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Страницы действующего президента США Дональда Трампа в Facebook и Instagram разблокировали. Аккаунты американского лидера в соцсетях снова доступны.

Ранее основатель Facebook Марк Цукерберг сообщал о блокировке страницы Трампа до 20 января — дня, когда истекают его полномочия. По мнению основателя соцсети, это было необходимо для мирной передачи власти избранному президенту Джозефу Байдену. Страницы Трампа заблокировали на следующий день после штурма его сторонниками Капитолия.

При этом страницы Трампа в Twitter и YouTube остаются заблокированными. Сервис микроблогов 9 января заявил, что «после тщательного анализа недавних публикаций» работа страницы американского лидера остановлена навсегда. Представитель YouTube 13 числа уточнил, что блокировка продлится как минимум неделю в соответствии с политикой платформы.

Сторонники Трампа 6 января прорвали полицейские кордоны и ворвались в Капитолий в момент утверждения голосов выборщиков, поддержавших Джозефа Байдена. Впоследствии Apple и Google удалили из магазинов приложений популярную у сторонников Трампа альтернативную социальную сеть Parler. После этого мессенджер Telegram стал вторым по числу скачиваний приложением в США — за неделю его скачали более полумиллиона американских граждан.

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