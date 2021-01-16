 

Страницы Трампа в Facebook и Instagram разблокировали

16.01.2021, 9:50, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Страницы действующего президента США Дональда Трампа в Facebook и Instagram разблокировали. Аккаунты американского лидера в соцсетях снова доступны.

Ранее основатель Facebook Марк Цукерберг сообщал о блокировке страницы Трампа до 20 января — дня, когда истекают его полномочия. По мнению основателя соцсети, это было необходимо для мирной передачи власти избранному президенту Джозефу Байдену. Страницы Трампа заблокировали на следующий день после штурма его сторонниками Капитолия.

При этом страницы Трампа в Twitter и YouTube остаются заблокированными. Сервис микроблогов 9 января заявил, что «после тщательного анализа недавних публикаций» работа страницы американского лидера остановлена навсегда. Представитель YouTube 13 числа уточнил, что блокировка продлится как минимум неделю в соответствии с политикой платформы.

Сторонники Трампа 6 января прорвали полицейские кордоны и ворвались в Капитолий в момент утверждения голосов выборщиков, поддержавших Джозефа Байдена. Впоследствии Apple и Google удалили из магазинов приложений популярную у сторонников Трампа альтернативную социальную сеть Parler. После этого мессенджер Telegram стал вторым по числу скачиваний приложением в США — за неделю его скачали более полумиллиона американских граждан.

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.07 / Мнение: Главная проблема науки, самоизоляция мнений и рейтинг стран по высшему образованию

09.12 / Впервые за 2 года: известный экономист Делягин предрек рекордный обвал доллара

08.08 / Мнение: Досрочно

05.09 / Охлобыстин перед судом Михаила Ефремова: “Сделал все, чтобы дали по максимуму”

01.10 / Мнение: Письмо: “Хороший мужчина”

26.10 / Полина Гагарина испытывает чувство вины перед детьми из-за напряженного графика

09.12 / Менее 0,5% привитых «Спутник V» заболели COVID-19 — Минздрав

10.12 / Уволенного замгендиректора «Победы» трудоустроят в «Зените»

12.12 / Юлия Снигирь откровенно рассказала об отношениях с Евгением Цыгановым

02.09 / Мнение: Умер Владислав Крапивин

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска