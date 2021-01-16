Инфекционист предложил обязать россиян вакцинироваться через трудовой договор

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16.01.2021, 14:34, Новости дня
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Специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов предложил включить пункт о вакцинации против COVID-19 в трудовой договор тех категорий граждан, которые по роду своей деятельности общаются с большим числом людей.

«В контракт надо включать пункт о вакцинации. Если я, например, преподаватель вуза. И у меня общаются шесть групп студентов по 30 человек. Вот 180 человек контактируют. Кто против и не хочет работать на таких условиях – пусть работает дворником, там безопасно», – сказал Жемчугов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, «кто-то хочет переболеть сам, ну пусть переболеет». Он добавил, что скорбит по кончине режиссера Бориса Грачевского. «Жаль, что не провакцинировался, был бы жив», – отметил инфекционист.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил перейти к массовой вакцинации граждан от COVID-19. Глава государства также назвал российский препарат лучшим в мире, поскольку никакие другие вакцины такой защиты и степени безопасности не демонстрируют.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила в пятницу, что массовая вакцинация россиян от COVID-19 начнется в понедельник, 18 января.

Напомним, Грачевский, боровшийся с COVID-19, умер в четверг на 72-м году жизни. Его похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.



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