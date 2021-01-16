Глава Пентагона заявил, что уважает российскую армию

16.01.2021, 14:24, Разное

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В Пентагоне рассказали об отношении к российской армии. Как оказалось, у главы Минобороны США Кристофера Миллера уважительное отношение к вооруженным силам Российской Федерации.

Профессионализм российской армии уже давно не вызывает сомнений ни у одной из стран мира. Долгое время Соединенные Штаты Америки пытались соревноваться с РФ по силе и оснащенности ВВС. Однако, несмотря на все усилия Вашингтона, США так и не стали беспрекословным лидером на планете. Сейчас об уважении к войскам РФ заговорили на самом высоком уровне в Вашингтоне и Пентагоне. Исполняющий обязанности главы Министерства обороны страны Кристофер Миллер заявил, что уважает ВВС России.

Причиной такой высокой оценки к армии конкурента и гипотетического противника стали с успехом применяемые российскими войсками нестандартные концепции. Об отношении к ВВС РФ Миллер пояснил в ходе беседы с журналистами вчера, стенограмму разговора опубликовали на официальном ресурсе Пентагона. По словам министра, российские вооруженные силы способны «очень хорошо разыграть очень плохие карты», добившись стратегического преимущества даже в изначально неблагоприятных условиях. Такие возможности сконцентрироваться и вовремя принять правильное, нередко нетривиальное решение, очень выгодны в условиях реальных конфликтов и боевых действий.

Согласно ранее обнародованному СМИ докладу экспертов НАТО, относительно наиболее целесообразной линии поведения к РФ рекомендовали применять стратегию сдерживания. Также в докладах привлеченных блоком специалистов размещены советы по налаживанию определенного диалога с Кремлем. Для стран Альянса Москва многие десятилетия остается главным военным оппонентом, поэтом для достижения своих целей Запад готов применять самые разные пути и комплексы мер. При этом стоит отметить, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров неоднократно подчеркивал, что у Москвы нет намерений нападать на какие-либо из государств НАТО. При этом, как пишет «Политэксперт», в Минобороны РФ учитывают постоянные размещения батальонов и технических средств у своих границ и всегда готовы защищать свою территорию.