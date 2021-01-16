Мнение: Спрос на работу без опыта, 80-летний малый бизнес и Вайлдбериз в Германии

16.01.2021, 14:14, Разное

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1. Несмотря на то, что в России уже много лет рекордно низкая безработица, работа до сих пор есть не у всех желающих. Региональную специфику никто не отменял, да и запросы соискателей зачастую плохо стыкуются с требованиями кадровиков. Вместе с тем в 2020 году работу стало найти ещё проще, даже при отсутствии опыта и образования:

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5ffdf4f39a794793c2b3e7fb

В группе профессий «Без опыта, студенты» спрос от работодателей по итогам вырос на 65%. Это следует из исследования аналитического центра Avito, которое поступило в РБК.

В целом эта группа расположилась на пятом месте среди всех типов вакансий по востребованности (доля количества вакансий — 7%). Список возглавляет группа «Строительство» (18%), следом идут «Производство, сырье», «Продажи», «Транспорт, логистика» (у всех 17%). В прошлом году лидерами по числу вакансий были сферы продаж, производственно-сырьевая, строительный сектор, транспортно-логистическая, а также автомобильный бизнес.

Помимо группы «Без опыта, студенты» наиболее быстрорастущими областями стали госслужба и НКО, а также строительство и производственный сектор (+44% вакансий). Выросло и число вакансий в таких сферах, как ЖКХ и эксплуатация (+34%), домашний персонал, медицина и фармацевтика и многих других. Сфера «Искусства, развлечения», наоборот, стала менее востребованной (-19%).

Из-за карантина уехали на родину мигранты, а на фоне роста онлайн-продаж и услуг доставки возникло множество рабочих мест в этих отраслях. Вряд ли эти рабочие места можно назвать перспективными или хотя бы стабильными, — роботы доставщики уже высовывают сервоприводы из-за горизонта, — однако и требования на этих рабочих местах невысоки.

2. Милая история о владельцах малого бизнеса, которые по-прежнему держат прачечную в свои 80 лет.



https://lenta.ru/news/2020/07/23/oldbutstylish/



Мне кажется, что это веселее, чем просто смотреть телевизор или рыться в огороде. Интересно, почему в России так мало подобных примеров? Ах, да, действительно…

3. Ещё один отечественный бренд распространился на Западе:

https://lenta.ru/news/2021/01/14/ger/

Крупнейший российский онлайн-ретейлер Wildberries, принадлежащий миллиардерше Татьяне Бакальчук, пришел на рынок Германии, запустив там продажи.

Германия оказалась десятой страной присутствия Wildberries. Онлайн-ритейлер уже работает в Польше, Словакии, Украине, Израиле, Белоруссии, Казахстане, Армении и Киргизии. В планах Wildberries выход на рынок Франции, Италии и Испании.

К вопросу о том, можно ли в России честно заработать денег с нуля и создать компанию мирового уровня. Начинала госпожа Бакальчук даже не с нуля, а с минуса — с положения молодой мамы в декретном отпуске.