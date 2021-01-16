 

Названы три необычных признака человека с сидячим образом жизни

16.01.2021, 13:30, Разное
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Ученые из Колумбийского университета назвали три довольно необычных признака человека, для которого характерен сидячий образ жизни. Психолог Эйми Лейтон заявил, что большинство времени люди проводят именно в таком положении.
Частая усталость
Человек, который много сидит, часто жалуется на усталость. Она может быть вызвана стрессом, дисбалансом гормонов, неправильным питанием. Недостаточный уровень физической активности также нередко провоцирует астению. Чем больше человек сидит, тем более усталым себя чувствует.

Результаты проводимых исследований показали, что уровень энергии повысится, если три раза в неделю делать упражнения хотя бы по 20 минут.

Плохое настроение
Признаком недостаточной подвижности является плохое настроение. По словам ученого, при движении происходит высвобождение нейромедиатора серотонина. Этот гормон ассоциируется с радостью или же счастьем. Люди, которые много времени сидят на одном месте, часто чувствуют себя несчастными.

Проблемы с памятью
Физические нагрузки важны не только для мышц всего тела, но и для мозговой активности. У тех, кто мало двигается, нередко наблюдаются проблемы с памятью. Если человек сидит в течение нескольких часов и не встает, то у него появляется более тонкая медиальная височная доля. Эта область мозга отвечает за память.

Если приходится постоянно находиться в сидячем положении, то необходимо обязательно заниматься спортом, чтобы избежать развития проблем со здоровьем.

Опасность малоподвижного образа жизни
Считается, что в мире более 1,4 миллиарда взрослых людей являются недостаточно активными в физическом плане. Ученые заявляют, что каждый десятый летальный исход связан с заболеваниями, появляющимися из-за сидячего образа жизни.

Люди, которые мало двигаются, страдают от ожирения, сахарного диабета, повышенного уровня холестерина и болезней сердечно-сосудистой системы. Кроме того, отсутствие физической активности провоцирует радикулит, остеохондроз, простатит и васкулит. Сидящий образ жизни приводит к снижению общей работоспособности и появлению головных болей. Лучшей профилактикой вышеназванных болезней являются регулярные занятия спортом.



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