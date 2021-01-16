Евгений Сатановский раскрыл сценарий нападения США на Россию

16.01.2021, 13:30, Разное

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Евгений Сатановский пояснил о сценарии, который готовят США для нападения на Россию. Своими размышлениями эксперт поделился во время прямого эфира радиостанции «Вести FM».

В настоящее время планета находится на грани масштабной войны за мировое лидерство. Главную роль агрессора в случае вооруженного конфликта сыграют Соединенные Штаты Америки, уверен российский политолог Евгений Сатановский. Причем уже сейчас можно видеть доказательства подготовки Пентагоном сценариев нападения на территории, принадлежавшие Российской Федерации. В первую очередь эксперт рекомендует обратить внимание на проводимые странами НАТО военные учения неподалеку от границ России. Американская армия и силы Североатлантического альянса собирают свои войска и технические средства у юго-западных рубежей РФ именно для того, чтобы в любой момент быть готовыми к полноценному вторжению.

Евгений Сатановский заверяет, что целью переброски подразделений с орудиями и транспортом являются не проводимые учения, а именно намерения покорить Россию. Ведь после перемещения численного состава и вооружений США и НАТО, они не покидают занятые позиции, а остаются в граничащих с Российской Федерацией регионах. Политаналитик задался вопросом, почему в Румынию накануне были переброшены ударные беспилотники Соединенных Штатов. Вероятной задачей подобных летательных аппаратов он считает атаку Приднестровья, после чего те совершат агрессию против расположенного на более отдаленном расстоянии Донбасса. Также следует учитывать провокации Штатов в черноморской акватории, а также восточных и северных морях. Следовательно, отмечает Сатановский, необходимо быть готовыми к подобным раскладам и понимать, как будут проходить военные действия в современных реалиях.

Учитывая то, что вероятность войны между США и Россией ближе, чем могло бы показаться раньше, отечественные вооруженные силы должны вовремя реагировать на провокационные действия противника. Политолог заявил о необходимости готовиться к американским провокациям. Руководство Североатлантического Альянса активно включает в свои ряды страны, ведущие откровенно недружественную по отношению к РФ политику. Это также подтверждает перспективы военного столкновения с Западом. Сейчас военный контингент Альянса проводит тренировки в Прибалтике, что также свидетельствует о правдивости и обоснованности слов Сатановского. Дальше западные армейские подразделения перейдут в зону Арктики, Тихого океана и Черного моря. Хитрая схема Вашингтона позволяет ему избежать обвинений в попытках развязать войну, при этом, как пишет «Политэксперт», собирая мощности и кадровый состав для войны против России.