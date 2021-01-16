Тимати купил помолвочное кольцо за миллиард рублей для неизвестной возлюбленной

16.01.2021, 13:30, Разное

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Рэпер Тимати готовится к изменению семейного положения и роскошной свадьбе. Стало известно, что для пока неизвестной возлюбленной артист мог купить помолвочное кольцо стоимостью в миллиард рублей.

Большинство музыкантов и деятелей шоу-бизнеса с энтузиазмом общаются в соцсетях со своими многочисленными поклонниками. Артисты публикуют истории своей жизни и делятся творческими планами. Рэп-исполнитель Тимати также ведет свой микроблог в Instagram, последнее его видео показало новую покупку звезды. Как оказалось, музыкант и продюсер намерен сделать предложение своей девушке. При этом имя возлюбленной селебрити не называется.

В кадре артист беседует с неким Джейкобом в ювелирном салоне, Тимати приглянулось обручальное кольцо с огромным бриллиантом в семьдесят пять каратов. Камень имеет необычный желтоватый оттенок и переливается всеми гранями, потому рэпер останавливает свой выбор на нем. При этом известный уверенным имиджем плейбоя певец интересуется, сможет ли любимая отказать, если жених преподнесет ей такой роскошный подарок. По мнению специалиста магазина, подобная драгоценность не растопит сердце только 1 из десяти девушек. Звезда интересуется у собеседника, во сколько обойдется приобретение подобного кольца. Со слов эксперта, обручалка с 15-каратным камнем стоит 16 миллионов долларов, это 1 миллиард в переводе на российскую валюту.

В ролике не видно, как Тимати покупает столь дорогостоящее украшение, однако большинство подписчиков исполнителя остались уверены, что он вскоре намерен проститься со статусом завидного холостяка. В конце видео Тимати выключает камеру, предоставив фолловерам возможность самим догадываться о дальнейших событиях. Возможно, знаменитый певец и продюсер собирался поторговаться и не хотел, чтобы подобные кадры стали достоянием общественности. Многочисленные ценители таланта российского артиста высказывают предположение, кто же мог растопить сердце рэпера. Стоит отметить, что в минувшем году исполнитель возобновил отношения Анастасией Решетниковой. Однако, как пишет «Инфореактор», после рождения ребенка пара снова рассталась.