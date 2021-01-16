«Это же наш Холокост»

16.01.2021, 13:02, Разное

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В приютах для матерей-одиночек в Ирландии за 70 лет умерло девять тысяч детей — каждый шестой ребенок. Подробности национального скандала.

В 2014 году британский историк Кэтрин Корлис обнаружила на территории бывшего Дома матери и ребенка на западе Ирландии массовое захоронение почти 800 младенцев. Корлис выяснила, что 796 детей умерли в приюте и были похоронены в камерах бывшего резервуара для сточных вод. История привлекла внимание СМИ и шокировала ирландское общество. По итогам пятилетнего расследования, правительственная комиссия Ирландии выявила, что с 1922 по 1998 гг. в 18 приютах для матерей-одиночек умерло девять тысяч детей — это примерно каждый шестой ребенок из ирландских приютов для матерей-одиночек.

Кэтрин Корлис. Фото: PA Images / Getty Images

Премьер-министр страны Микал Мартин принес официальные извинения всем пострадавшим, заявив, что государство их подвело. «Я хочу подчеркнуть, что каждый из вас попал в приют из-за ошибок других. Каждый из вас не сделал ничего плохого и заслуживает гораздо лучшего», — сказал он, выступая в палате представителей Ирландии.

Почему ирландское общество не замечало таких цифр смертности раньше?

Женщин принуждали уходить в приюты

В XX веке ирландское общество считало внебрачную беременность неприемлемой. Семьи отказывались от таких женщин. И им ничего не оставалось, кроме как уходить в приюты.

Заведения отличались друг от друга системой управления и способами финансирования: некоторые из исследованных учреждений принадлежали местным органам здравоохранения и управлялись ими, другие находились в подчинении у религиозных структур. В ряде из них условия были сносные, однако в других жить было очень тяжело, отмечает комиссия.

Доказательств принуждения женщин к помещению в приюты не было, однако у незамужних беременных просто не было альтернатив из-за отсутствия средств к существованию и порицания обществом. Для многих женщин опыт рождения ребенка стал травмирующим: ряд постоялиц забеременели после изнасилования, у некоторых были проблемы с психическим здоровьем. Вскоре после родов в приюте женщин разлучали с детьми.

До того как в 1953 году в стране появился институт законного усыновления, детей обычно отправляли в другие государственные или церковные учреждения. И они жили там. Как только легальное усыновление стало возможным, для детей, рожденных в приютах, это стало наиболее вероятным продолжением жизни.

В 1967 году количество усыновленных в Ирландии младенцев, рожденных вне брака, равнялось 97%; это был самый высокий показатель в мире.

Графика: Анна Жаворонкова / «Новая газета»

Хотя многие специальные приюты для незамужних матерей в 1970-х в других странах закрыли, в Ирландии женщины продолжали рожать в подобных заведениях.

«К младенцам в основном относились пренебрежительно»

Теперь выясняется, что дискриминации подвергались не только матери, но и дети, рожденные вне брака. Выводы экспертов действительно стали шокирующими: умершие девять тысяч детей — это 15% от всех малышей, которые находились в ирландских приютах для матерей-одиночек за 70 лет, взятых в качестве временного интервала в расследовании.

В общей сложности комиссия изучила информацию о 56 тысячах незамужних матерях и около 57 тысячах детей в приютах.

В докладе говорится, что в течение 20 лет (в 1930–1940 гг.) более 40% детей в приютах умерли, не дожив до своего первого дня рождения.

Эту тенденцию эксперты назвали наиболее тревожной.

Смертность среди незаконнорожденных детей всегда была выше, чем среди рожденных в браке, но в приютах эти показатели были запредельными: в 1945–1946 гг. они вдвое превышали смертность в среднем по Ирландии среди детей, рожденных вне брака. До 1960 года в приютах для незамужних беременных женщин не только не спасали детей, но и зачастую снижали их шансы на выживание, посчитали в комиссии. Властям было известно об очень высоких показателях смертности, они зафиксированы в официальных публикациях.

Вполне вероятно, что еще 25 тысяч незамужних матерей и еще большее число детей находились в уездных приютах, которые не включили в расследование. Прием незамужних беременных в такие заведения длился в основном до 1960-х. Эксперты отметили, что условия в уездных приютах по сравнению с остальными заведениями для незамужних матерей были хуже. Однако это касалось не только уездных заведений для матерей, но и для других граждан: например, инвалидов и пожилых людей.

Графика: Вероника Цоцко / «Новая газета»

Историк Кэтрин Корлис, выступая на территории приюта в Туаме, где было обнаружено массовое захоронение младенцев, отметила, что римско-католическая церковь сформировала в обществе позицию, согласно которой гражданка грешна, если рожает ребенка вне брака: «В то время было очень мало уважения и к незаконнорожденным детям — к младенцам в основном относились пренебрежительно. Я считаю, что при небольшом внимании к гигиене и заботе многих младенцев можно было бы спасти».

Sky News удалось поговорить с женщиной по имени Виннифред Кармел Ларкин, которая родилась в Туаме в 1949 году и жила там 5,5 года, пока ее не взяли на воспитание в семью. Она по-прежнему злится на то, как обращались с ее матерью, которую она не видела с детства. «Это же наш Холокост, не так ли?» — сказала Ларкин. Она никогда не видела фотографий своей матери и не знает, где она похоронена.

Власти намерены помочь пострадавшим

Комиссия не нашла доказательств того, что политики и общественность были обеспокоены детьми, рожденными в таких домах, несмотря на «ужасающий уровень детской смертности».

Власти извинились перед пострадавшими не только за случившееся, но и за утечку информации, так как было нарушено обещание о том, что жертвы первыми увидят отчет перед публикацией. Чиновники также планируют оказать финансовую поддержку конкретным группам, упомянутым в отчете. Помимо этого, они хотят принять законы, которые позволят провести раскопки, эксгумацию и, где это возможно, идентификацию останков на местах захоронения. Также рассматривается вопрос о компенсациях и законодательных нормах, которые могут помочь матерям и детям найти друг друга, если они пожелают это сделать.

Место захоронения 796 детей из Дома матери и ребенка Святой Марии, Ирландия. Фото: Getty ImagesМария Ефимова

Корреспондент

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