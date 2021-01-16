При пожаре в Твери погибли четыре человека
16.01.2021, 12:46,
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В Твери возбудили уголовное дело после гибели четырех человек при пожаре в жилом доме, сообщило региональное следственное управление Следственного комитета.
Тела трех мужчин и женщины были обнаружены в ходе тушения пожара. По предварительной информации, признаков насильственной смерти на телах погибших не обнаружено, сказано в сообщении на сайте ведомства.
Причины гибели будут установлены после судебно-медицинских экспертиз. Уточняется, что очаг возгорания находился внутри жилого помещения, в котором были обнаружены погибшие. Что стало причиной пожара, выясняется.
Во вторник в Екатеринбурге во время пожара в жилом доме погибли ребенок и семеро взрослых.
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