При пожаре в Твери погибли четыре человека

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16.01.2021, 12:46, Новости дня
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В Твери возбудили уголовное дело после гибели четырех человек при пожаре в жилом доме, сообщило региональное следственное управление Следственного комитета.

Тела трех мужчин и женщины были обнаружены в ходе тушения пожара. По предварительной информации, признаков насильственной смерти на телах погибших не обнаружено, сказано в сообщении на сайте ведомства.

Причины гибели будут установлены после судебно-медицинских экспертиз. Уточняется, что очаг возгорания находился внутри жилого помещения, в котором были обнаружены погибшие. Что стало причиной пожара, выясняется.

Во вторник в Екатеринбурге во время пожара в жилом доме погибли ребенок и семеро взрослых.



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