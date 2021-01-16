Мексика усилила охрану границ перед приходом многотысячного каравана мигрантов

16.01.2021, 12:46, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Мексика перед прибытием каравана мигрантов из Гондураса начала круглосуточную надзорную операцию на южной границе страны совместно с силами национальной гвардии и министерства обороны, сообщил Национальный институт миграции страны.

«Приграничная операция Национального института миграции осуществляется вплоть до Эль-Сейбо, Табаско, где совместно с национальной гвардией и министерством обороны обеспечивается исполнение Закона о миграции и его постановлений, с тем, чтобы въезд иностранцев в страну был упорядоченным и безопасным, с полным уважением к правам человека», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Южные приграничные районы Мексики круглосуточно патрулируют команды, куда входят дипломаты, врачи и специалисты по вопросам семьи, всего около 500 агентов этого института.

Ранее региональные СМИ сообщили, что сформировавшийся караван мигрантов из Гондураса в составе около 4,5 тыс. человек пересек границу Гватемалы и практически в полном составе движется в направлении границы с Мексикой.

Власти Гватемалы заявили в пятницу о решимости не допустить на свою территорию тех, кто нарушит миграционные правила, и приняли декрет, позволяющий органам правопорядка силой рассеивать скопления людей для борьбы с возможным распространением COVID-19. Уже задержаны за нелегальный транзит по территории страны 217 человек. Институт миграции Гондураса подтвердил депортацию на родину через различные наземные КПП 78 граждан.

Представители властей Гондураса, Гватемалы, Сальвадора и Мексики встречались в Мехико в январе 2021 года для разработки стратегии и подписания документа о взаимопонимании в вопросе предотвращения исхода мигрантов и формирования караванов.

Первый такой караван людей без виз и средств отправился по маршруту Гватемала – Мексика – США в 2018 году, после чего их примеру последовали сотни тысяч человек, спровоцировавших серьезный миграционный кризис в Центральной и Северной Америке.

Между тем в мексиканском штате Табаско, через который из Центральной Америки в США идут караваны мигрантов, был зарегистрирован первый за 20 лет случай заболевания холерой.

Напомним, в июле 2020 года действующий президент США Дональд Трамп заявил, что на границе с Мексикой построили 386 километров стены, ожидалось, что к концу года протяженность сооружения составит около 730 километров. Он также заявлял, что даже профессиональные скалолазы не смогли перебраться через новую стену.

Между тем избранный президент США Джозеф Байден захотел включить нелегалов в перепись населения.

Трамп предлагал ограничить количество иммигрантов, ввести новые процедуры их проверки и уменьшить число принимаемых беженцев с 18 до 15 тыс. в год, а Байден выступает за облегчение получения гражданства для 12 млн нелегальных мигрантов и возвращение к программе защиты от депортации их детей. Он также предлагает увеличить ежегодный лимит приема беженцев с 18 тыс. до 125 тыс. человек.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что одна из проблем, которая теперь тревожит жителей американского штата Техас, граничащего с Мексикой – это обещание Байдена принять закон, открывающий дорогу к принятию гражданства для миллионов нелегалов, большинство которых из латиноамериканского региона.