 

Украинские оппозиционеры решили добиться отмены языковой дискриминации

16.01.2021, 12:46, Новости дня
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Партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) намерена добиться отмены языковой дискриминации, сообщил депутат Верховной рады Юрий Бойко. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский нарушил свои предвыборные обещания и «встал на сторону радикалов-ксенофобов».

«Наша политическая сила ставит перед собой задачу отменить языковую дискриминацию. Мы внесли в парламент ряд законопроектов, направленных на восстановление конституционных прав миллионов русскоязычных украинцев и представителей других национальных общин. Мы добьемся их принятия», – сказано в заявлении Бойко на сайте ОПЗЖ.

Как считает сопредседатель партии, вступивший 16 января в силу закон, по которому вся сфера услуг отныне должна общаться с клиентами исключительно на государственном языке, даст чиновникам еще одну возможность унижать людей и станет дополнительным «источником коррупционных доходов», в то время как власть «заслужит одобрение националистов и радикалов-ксенофобов из партии войны, к которым она больше всего прислушивается». Бойко отметил, что русский язык – важная часть современной украинской культуры и украинского общества, которую необходимо сохранить. «Если Зе-команда не может этого сделать – не в состоянии из-за диктата радикалов-ксенофобов, – это сделает ОПЗЖ после победы на выборах», – заключил он.

С 16 января начали действовать положения языкового закона, которые вводят новые ограничения и штрафы за использование русского языка и языков национальных меньшинств в сфере услуг. В случае повторного выявления нарушения языкового законодательства владельцев бизнеса будут штрафовать, сумма взысканий составит от 5 тыс. 100 до 6 тыс. 800 гривен (180 – 242 доллара).

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли новый закон заставить население страны перейти на украинский язык.



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