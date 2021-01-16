Мнение: Горячие латиносы остыли

16.01.2021, 12:38, Разное

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Испаноязычное население США.

Интересный пример «блеска и нищеты экспертных предсказаний» на примере США. Вспомнилось, что где-то год назад, в 2019-м, еще «до ковида» (это отныне такой водораздел, увы), я читал в «Эксперте» большую аналитическую статью, или даже подборку статей, по теме предстоящих выборов и вообще будущего Америки – какие там, типа, «основные тенденции». И вот что мне совершенно четко запомнилось (трудно не запомнить, поскольку это был лейтмотив) – авторы-«эксперты» дружно считали, что основные проблемы американцам прилетят… от тамошнего испаноязычного населения, т.е. от латиносов. И в доказательство приводилось куча графиков, таблиц «по годам» и т.п.! Миграция латиносов, дескать, захлестывает южные штаты, ту же Калифорнию, испанский все более агрессивно теснит английский, менталитет латиносов входит во все большее противоречие с менталитетом основного населения Америки, происходит ползучая «замена населения» и так далее, словом, нагнетание ужасов. Причем дело, мол, дополнительно осложняется тем, что в Конституции США, собственно, нигде четко не прописан приоритет именно American English – что и позволяет экспансии развиваться практически невозбранно. Ну и там далее указание, что, мол, «напряжение подспудно растет».

Естественно, в такой обзорной статье авторы не могли обойти и вопрос о черном населении, т.е. о неграх. Типа – а они-то что, на чьей они стороне в этой незримой борьбе латиносов и белых васпов? И ответ был такой: негры, на взгляд авторов, как раз не внушают опасений, поскольку они «в значительной степени ассимилированы» (в частности, они там упирали, как на большое достижение, на то, что чернокожих удалось очень хорошо христианизировать, среди них даже больший процент верующих, чем среди белых) – и что вообще негры, по большому счету, не доставляют проблем, поскольку существуют «в тренде» традиционной Америки, а всякие расовые «непонятки», если даже они возникнут, можно «порешать в рабочем порядке».

Ну и после этого наступает «ревущий двадцатый», который почти весь – причем не только в США, но и по всему Западу – проходит под знаком глобальных расовых волнений и вообще BLM. Безусловно, это повод лишний раз посмеяться над потугами всевозможных «экспертов» что-то там вещать о будущем, и вообще над принципиальной ограниченностью «экспертного знания» в тяжелых гуманитарных науках (если, конечно, заниматься ими всерьез).

Но я поймал себя и еще кое на чем, обозрев только что прошедший год: должен с удивлением констатировать, что за весь год я вообще не слышал про латиносов! Вот как так?! Настолько НИЧЕГО, что впору задуматься: а есть ли оно вообще в Америке? Может, никаких латиносов и нет?

Таблицы, графики, экспансия, вученая статья в «Эксперте»… А в по итогам – вообще ничего, ноль. Весь год – только негры, только черный цвет кожи, только BLM. Испаноязычное население, получается, весь год сидело тихо, просто как зайчики. Не воспользовалось моментом, не присоединилось ни к погромам, ни к их подавлению – вообще ни к чему. Делало вид, что его просто нет.

Удивительная вещь! Отнесем это к еще одной загадке таинственного 20-го.