Названы самые востребованные параметры смартфонов Android во всём мире

16.01.2021, 12:36, Разное

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Бенчмаркинг-сервис Antutu подвел итоги продаж смартфонов на ОС Android за последний квартал минувшего года. В опубликованном рейтинге специалисты ресурса показали самые востребованные параметры устройств мобильной связи на мировом рынке.

С момента появления первых смартфонов прошло около тринадцати лет, за это время они пережили большое количество улучшений и трансформаций. Телефоны с операционной системой Android получили уменьшенную толщину и увеличили размеры своих дисплеев, некоторые аппараты сейчас могут посоревноваться в качестве фото-видео-съемки с профессиональными зеркальными камерами. Популярный бенчмарк Antutu пояснил о предпочтениях покупателей таких девайсов в четвёртом квартале 2020 года.

В первую очередь, самым популярным размером экрана стал 6,5 дюймовый, в отчетном периоде спрос на телефоны с такими дисплеями увеличился на 13,6% по сравнению с июлем-сентябрем 2020 года. Количество проданных смартфонов с 6,7-дюймовыми панелями возросло почти до 14%, тогда как в третьем квартале динамика показывала только 7,1%. При этом самыми популярными разрешениями экрана оказались 1080P (Full HD+), 1080 на 2340 пикселей и 1080 на 2400 точек. При этом каждый восьмой аппарат на планете работает именно на десятой версии Android, в то время как обновились до последней, наиболее актуальной модификации, всего 4,4%, «девятка» установлена на 9,11% «умных телефонов».

Наибольший спрос в категории однокристальных мобильных платформ зафиксирован на процессоры производства корпорации Qualcomm, их доля составила 58,5%. Системы от MediaTek не смогли преодолеть 15-процентную отметку, однако это – второе место в ТОПе. Не намного отстают от них комплектующие от компании Samsung с 13% в общей доле глобальных релизов. По количеству ядер в чипсете превалируют в 96,3% случаев восьмиядерные гаджеты. Самым распространенным объемом оперативной памяти оказались 6 гигабайт с 35-процентной долей на рынке. 24% и 22,6% соответственно набрали 4- и 8-гигабайтные модули ОЗУ. Самый востребованный флэш-накопитель соответствует 128 гигабайтам (45,5%), 29,8% смартфонов все еще оперируют 64-гигабайтными картами встроенной памяти.