 

Максим Галкин устроил катания с горки в саду вместе с сыном

16.01.2021, 12:36, Разное
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Ведущий Максим Галкин устроил вечернее катание с горки с сыном Гарри. Звездный отец и наследник весело провели время в саду рядом со своим загородным домом. Ролик появился на фан-странице сына Гарри Галкина в социальной сети Instagram.
На видео папа и сын быстро съезжают с горки на ледянке. Они громко визжат и смеются, спускаясь с крутого виража. Максим Галкин решил покататься с сыном прямо в саду, на фоне видна новогодняя иллюминация замка знаменитой четы, расположенного в деревне Грязь.

Примерный отец
Максим Галкин, несмотря на большую занятость, старается проводить очень много времени со своими детьми. Регулярно ведущий публикует интересные ролики с участием сына, дочери, а также жены.

Поклонников звездной семьи впечатлила встреча новогодних праздников в замке. Алла Пугачева танцевала вместе со своим подругами. Ролики, где можно посмотреть на зимние забавы с Лизой и Гарри Галкиными пользуются большой популярностью у пользователей.

Звезды социальных сетей
Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина являются настоящими звездами социальных сетей. Пользователи создали множество фанатских страниц, где публикуются видео с участием наследников Примадонны. Фанатам артистки нравится наблюдать, как растут Лиза и Гарри Галкины. Многие отмечают, что дочь очень похожа на Аллу Борисовну, а сын является копией Максима Галкина.

Двойняшек для звездной четы выносила суррогатная мать. Дети появились на свет с разницей 10 минут 18 сентября 2013 года. Алла Пугачева наблюдала за процессом родов из соседней палаты. Пока малыши находились в клинике, звездная мать не отходила от них.



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