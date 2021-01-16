 

Жена Виторгана назвала неожиданную причину смерти Грачевского

16.01.2021, 12:36, Разное
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Ирина Виторган озвучила неожиданную причину смерти создателя «Ералаша» Бориса Грачевского. Приятельница режиссера считает, что он мог заразиться инфекцией в больнице, куда отправился для прохождения КТ.
Борис Грачевский скончался на 72-м году жизни 14 февраля. В конце прошлого года режиссер заболел коронавирусом. Изначально он лечился дома, но потом был госпитализирован в одно из столичных медучреждений. В ходе программы «Прямой эфир» актер Эммануил Виторган заявил, что в произошедшее трудно поверить. Грачевского он считал своим приятелем, с ним он проводит много времени на работе и за ее пределами.

Не нужно ехать на КТ
Как считает Ирина Виторган, Грачевского одолела паника, когда стало известно о большом поражении легких. На протяжении нескольких недель у режиссера держалась температура. Знаменитость заподозрил у себя коронавирусную инфекцию, поэтому сел за руль своего автомобиля и отправился на КТ. Виторган считает, что он совершил роковую ошибку. Сама же актриса вместе с дочерью перенесла коронавирус, но никуда не выходила.

Ирина Виторган постоянно разговаривает с кем-то по телефону на предмет коронавируса. К ней обращаются с просьбой помочь госпитализировать заболевших в хорошую больницу. О подобном попросил и Борис Грачевский. Его определили в больницу № 52, где он и скончался.

Новый год режиссер встретил уже в междучреждении. В начале января его состояние было стабильно тяжелым. Бориса Грачевского перевели в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ. Позже медики ввели знаменитость в кому. Вечером 14 января стало известно, что Грачевский скончался.

Завещание
Появилась информация, что режиссер незадолго до смерти завещал трехкомнатную квартиру и подмосковный особняк супруге Екатерине Белоцерковской, которая девять месяцев назад подарила ему сына Филиппа. Друзья Грачевского подозревают, что на часть наследства станет претендовать его экс-жена Анна.

Медики ввели звездного пациента в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Однако уже на следующий день стало известно, что Грачевский преодолел кризис. Позже медикам вновь пришлось ввести Бориса Юрьевича в кому. Вечером стало известно, что справиться с заболеванием режиссеру не удалось.

Похороны
Известно, что прощание с Борисом Грачевским состоится 17 января в Доме кино. Мероприятие начнется в 11 часов утра. Похоронят режиссера на Троекуровском кладбище.



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