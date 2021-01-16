Lapta and gorodki

16.01.2021, 12:08, Разное

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Если наш футбол заменить на ногомяч, он лучше не станет. О лексическом скандале на «Матч ТВ».

Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая газета»

Строго говоря, появившийся в телеграм-канале Станислава Гридасова «Список Миллера» не сам Алексей Борисович составлял. Раздражение главы «Газпрома» частым использованием новомодных иностранных терминов и производных от них, скорее всего, нарастало давно. То, что наставить на путь истинный захотелось прежде всего «Матч ТВ», тоже понятно: Алексей Миллер трепетно относится как к спорту, так и к своей подведомственной компании, имидж которой страдает от излишнего увлечения англицизмами и прочей иностранщиной.

Как пояснила генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки, список допустимых, ограниченно допустимых и недопустимых терминов и выражений — «не более чем резюме обсуждения многих, вовлеченных в создание контента для «Матч ТВ» лиц». А «все, что придумано сверх того, — чистая и понятная фантазия для лучшего кликбейта». Ценю иронию, но…

Тина Канделаки. Фото: РИА Новости

Ну так вот, если идти по этой линии. Месседж, то есть послание, был от Алексея Миллера, составление списка — плод тимбилдинга, то есть командной работы причастных к созданию контента, то есть наполнения, лиц, распределение терминов по трем позициям, как опять же написала топ-менеджер Тина Канделаки, — дело рук доцента кафедры иностранных языков института языкознания РАН, коуча, то есть наставника, Ирины Головой.

Открою небольшой секрет:

запретные слова есть на каждом федеральном телеканале. И не только слова, но и фамилии, и целые области нашего с вами бытия.

Можно обходиться и без бумажки — обычно хватает самоцензуры. На «Матч ТВ» давно договорились, что комментаторам и ведущим можно, а что нельзя — те, кто не понял, давно там не работают.

Но всегда есть простор для введения каких-то новых ограничений. Не так давно на «Матч ТВ» запрещали такие штампы, как «гол в раздевалку», и ему подобные. Нынче начальство пошло дальше, руководствуясь благой целью: канал, с одной стороны, специфический, где без специальных терминов не обойтись, с другой — он еще и общедоступный, так что с заимствованиями, особенно с английскими и производными от них, надо быть осторожнее.

Нормальный вроде бы посыл: словесного мусора в самом деле многовато, некий баланс необходим, но как его соблюсти, если язык все время в движении? Он же не заключен в капсулу, не имеющую выходов и входов? На бытовом уровне вообще невозможно что-то регламентировать, законодательно запрещенное употребление ненормативной лексики бьет только по СМИ, но есть еще корпоративные инструменты воздействия по тому или иному поводу. Сильная озабоченность вопросами языкознания еще с поздних времен И.В. Сталина есть признак близкого переформатирования режима, но эту тему оставляю историкам, политологам и конспирологам.

Если вернуться к нашим баранам, то «список Миллера» оказался весьма странным. В список разрешенных к употреблению в эфире попали такие слова, как арбитр, аут, бомбардир, бутса, гол, голкипер, дерби, дриблинг, дубль, корт, матч, пас, пенальти, рейтинг, снайпер, спринт, финт, фол, форвард, чемпионат и чемпион, давно ставшие общеупотребительными. Могу подтвердить сказанное тем, что почти полвека назад все эти термины фигурировали в моей курсовой работе на журфаке, посвященной заимствованиям в спортивной лексике. Сотрудникам «Матч ТВ» стоит особо поблагодарить составителей памятки за разрешенные «гол», «чемпионат» и «матч», иначе пришлось бы срочно менять вывеску, не говоря обо всем остальном.

Термин «корнер» угодил и в список разрешенных, и в список недопустимых к употреблению в эфире, что лично меня сильно обидело. «Три корнера — пеналь» — из детства, но «корнер» давно стал «угловым», а вот поди ж ты — его снова и разрешили, и одновременно запретили. Понятие «дерби» по неизвестной причине попало и в колонку разрешенных, и в колонку ограниченно допустимых. Слово «амплуа», по мнению авторов, допустимо «только в специализированном поясняющем контексте» — воображаю, как придется изворачиваться комментаторам, чтобы каждый раз объяснять, что собственно такое амплуа.

Хуже всего, конечно, с этими самыми амплуа и получилось. «Беками» защитников и без того давно не называют, но чем провинились, к примеру, «кипер» и «голеадор»? Кто ж тогда Роналду и Левандовски, как не голеадоры, тем более что слово давно русифицировано как производное от «гол»? Даже с запретным «коучем» есть объяснение — да, русский аналог имеется, но с тех пор, как в РФ стало полно иностранных тренеров, а также игроков (и не только в футболе), слово если не стало общеупотребительным, то близким к тому. Остракизму подвергли и такие разнородные и вполне прижившиеся заимствования, как «окей», «лузер», «перформанс», «шорт-лист», «стоппер», «чемпионшип». С последним вообще непонятно — так официально называется следующий за премьер-лигой английский дивизион, и придумывать названию аналог нет никакой необходимости.

Конечно, употребляя такие понятия, как «ковер-шадоу», «ноу-тач-пасс» и «мидфилдер», за базар отвечать приходится. Это тоже имеет свои причины: тактика — и прежде всего футбольная — становится все изощреннее, новые смыслы в этой области придумываем не мы, а значит, не мы и называем. Раньше-то, случалось, придумывали, только даже если бы назвали, то в мир бы русский термин не вошел. Нам ведь, кроме городков и лапты, хвастаться особо нечем, разве что «русской рулеткой», но этот «спорт» сильно специфический.

Они придумывают — они и вводят в обиход новые понятия, а наше дело — принимать термины либо такими, какие они есть, либо искать удобные аналоги.

Искать лень, да порой и невозможно чем-то адекватным заменить слово, потому что даже запрещенный «андердог» — не только разрешенное «аутсайдер», а ближе к «темной лошадке», а не очень мне нравящийся «ассист» все же короче, чем «голевой пас».

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Спорить по поводу того или иного понятия можно сутки напролет, но, сдается мне, никакого толку из этого не будет. Мир, а вместе с ним язык — в данном случае русский — меняется так стремительно и неотвратимо, что трудно за ним поспеть. Я порой просто не понимаю своих молодых коллег — что совсем не означает, что я неисправимый консерватор, а они такие по-современному продвинутые «пользователи языка».

Одно понятно: запретами ничего не добиться, а просвещение нынче не в моде. В моде скорее мракобесие, а на этом фоне иные запреты выглядят скорее карикатурно, чем страшно. Но это пока нестрашно.

Что касается узкоспециализированной спортивной темы и еще более узкой темы использования заимствований в комментаторском и журналистском лексиконе, то меня больше бесит не это, а набирающая силу волна обыденной безграмотности.

Да взять хотя бы начало текста на спортивном интернет-портале «Спортс.ру», давшем начало этой спортивно-филологической дискуссии: «Журналист и писатель Станислав Гридасов в своем телеграм-канале рассказал новое знание про председателя правления «Газпрома»…».

Так теперь можно?

Владимир Мозговой

обозреватель «Новой»

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