 

Продажи автомобилей Subaru в РФ по итогам 2020 года упали на 19%

16.01.2021, 11:56, Новости дня
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Японский бренд Subaru объявил о планах начать продажи на российском рынке двух новых моделей кроссоверов.

Их выход ожидается в нынешнем году, тогда как первая новинка Subaru XV поступит на рынок к лету. Кроме того, модели получили улучшенную платформу Subaru Global Platform, которая существенно превосходит предшествующую архитектуру. Также есть предположения, что уже к концу наступившего года в РФ появится доработанный кроссовер Forester.

Всего за минувший год удалось реализовать на российском рынке порядка 6,2 тысяч машин японского бренда, тогда как этот показатель на 18,8% меньше, чем за прошлый год. Также с конца осени в РФ поступил в продажу спортивный экземпляр паркетника Forester Sport.



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