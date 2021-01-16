Температуру в системе отопления Москвы повысили до максимума из-за морозов

16.01.2021, 11:52, Новости дня

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Городские службы столицы подняли до максимального значения в 130 градусов температуру в системе отопления из-за сильных морозов, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбирают в соответствии с температурой наружного воздуха. На этой неделе в Москве стоят сильные морозы.

«Мы заранее получаем прогноз синоптиков, на основании которого принимается решение о повышении или понижении температуры в системе отопления. Регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами – за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема», – цитирует РИА «Новости» слова Бирюкова.

По словам заммэра, уменьшение или увеличение температуры в системе теплоснабжения проводится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме на основании показателей температурных датчиков.

Ранее сообщалось, что пик похолодания в Москве придется на воскресенье, когда температура воздуха ночью опустится до минус 24 градусов, что ниже климатической нормы на восемь-десять градусов.