 

Температуру в системе отопления Москвы повысили до максимума из-за морозов

16.01.2021, 11:52, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Городские службы столицы подняли до максимального значения в 130 градусов температуру в системе отопления из-за сильных морозов, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбирают в соответствии с температурой наружного воздуха. На этой неделе в Москве стоят сильные морозы.

«Мы заранее получаем прогноз синоптиков, на основании которого принимается решение о повышении или понижении температуры в системе отопления. Регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами – за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема», – цитирует РИА «Новости» слова Бирюкова.

По словам заммэра, уменьшение или увеличение температуры в системе теплоснабжения проводится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме на основании показателей температурных датчиков.

Ранее сообщалось, что пик похолодания в Москве придется на воскресенье, когда температура воздуха ночью опустится до минус 24 градусов, что ниже климатической нормы на восемь-десять градусов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.06 / Госдеп раскрыл итоги переговоров РФ и США в Вене

10.12 / Глава Кузбасса назвал способы решения проблемы дефицита медицинских кадров

20.10 / США расширили санкции по Ирану

12.10 / Армения предупредила о последствиях переброски Турцией боевиков в Карабах

13.11 / National Interest – при Байдене Украина попытается переиграть Минский формат

27.07 / В Великобритании восхитились мощью российского флота

20.10 / Белый дом обвинил Китай в коронавирусе Трампа

07.12 / Всемирный экономический форум в 2021 году проведут в Сингапуре

15.01 / Guardian – в Великобритании часть пациентов переведут в гостиницы для разгрузки больниц

29.08 / Литву разочаровали санкции против Белоруссии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска