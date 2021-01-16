Алена Апина показала последнюю переписку с Грачевским

16.01.2021, 11:52, Новости дня

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Певица Алена Апина опубликовала в соцсетях скриншот последней переписки с художественным руководителем детского юмористического киножурнала «Ералаш» Борисом Грачевским, умершим в четверг на 72-м году жизни от последствий коронавируса.

Апина опубликовала скриншот переписки в Instagram.

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Публикация от Alena Apina (@neapina)

«Это наша последняя переписка с Борей Грачевским! Человек-улыбка! Человек-свет! Человек-жизнь! Прощай…», – написала она.

Напомним, Грачевский, боровшийся с COVID-19, умер в четверг на 72-м году жизни. Его похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

Звезды эстрады и артисты прокомментировали его смерть, отметив, что мир «покидают лучшие».

Подруга Грачевского актриса Лариса Преториус считает, что причиной смерти режиссера стало неправильное лечение, которое он получал онлайн.