Из-за снегопада в Москве задержали и отменили более 20 рейсов
16.01.2021, 11:32,
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В московских аэропортах из-за сильного снегопада задержаны или отменены более 20 рейсов, информирует сервис «Яндекс.Расписание».
На 11.54 мск во Внуково три рейса задержаны и два отменены, в Шереметьево четыре рейса задержаны, три отменены, в Домодедово задержаны 11 рейсов, передает РИА «Новости».
Накануне ведущий сотрудник метеоцентра «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что в субботу днем в Москве ожидаются сильный снегопад: выпадет около восьми миллиметров осадков – это 20% от месячного объема.
К утру 14 января в московских аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово из-за сильных снегопадов были задержаны или отменены 27 рейсов.
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