 

Из-за снегопада в Москве задержали и отменили более 20 рейсов

16.01.2021, 11:32, Новости дня
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В московских аэропортах из-за сильного снегопада задержаны или отменены более 20 рейсов, информирует сервис «Яндекс.Расписание».

На 11.54 мск во Внуково три рейса задержаны и два отменены, в Шереметьево четыре рейса задержаны, три отменены, в Домодедово задержаны 11 рейсов, передает РИА «Новости».

Накануне ведущий сотрудник метеоцентра «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что в субботу днем в Москве ожидаются сильный снегопад: выпадет около восьми миллиметров осадков – это 20% от месячного объема.

К утру 14 января в московских аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово из-за сильных снегопадов были задержаны или отменены 27 рейсов.



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