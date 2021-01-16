Волонтеры нашли заблудившегося в Карпатах львовского туриста

16.01.2021, 11:36, Новости дня

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Волонтеры нашли львовского туриста, который заблудился в Карпатах. Об этом 15 января сообщил пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

В 21.00 поступила информация, что туриста нашли в районе долины Струнга.

“Сейчас он находится в безопасном месте, состояние его здоровья, по словам туристов, которые его нашли, удовлетворительное”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/5276002445750946

25-летнего туриста искали с 14 января. Львовянин потерял ориентир во время восхождения на гору Поп-Иван Мармарошский в Раховском районе. Он сам вышел на связь со спасателями и сообщил, что заблудился.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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