Экономист Охрименко: В деле “Мотор Січі” украинскому правительству срочно нужны толковые юристы

16.01.2021, 11:36, Новости дня

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Санкции США против китайских компаний “хаотичны и не системны”, они не причиняют ущерба бизнес-взаимодействию двух стран и выполняют “ритуальную политическую функцию”, заявил в Facebook президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Он отметил, что после прекращения полномочий президента США Дональда Трампа новая администрация избранного президента США Джо Байдена может пересмотреть американо-китайские отношения. Экономист добавил, что внесение китайского инвестора ПАО “Мотор Січ” – компании Skyrizon – в ограничительный список министерства торговли США не является санкциями: список не запрещает сотрудничество американских компаний с китайскими, а требует получения специальных лицензий и представляет собой “широко используемый в мировой практике экспортный контроль над технологиями двойного назначения”.

“В заголовках новостей действия минторга США назвали броско “санкциями”. Это немного далеко от реальности. Сам по себе пресс-релиз минторга США – это больше политический манифест, более чем на две трети состоящий из воинственной политической риторики. Если бы возня Трампа не была обычным политическим пиаром, этот пресс-релиз уместился бы в две строки сухого текста”, – написал эксперт.

Охрименко обратил внимание, что США не ограничили инвестиции в китайские компании Alibaba и Tencent, но обязали американских инвесторов к ноябрю “выйти” из активов и инвестиций в китайского производителя смартфонов и гаджетов Xiaomi.

“Все меры имеют отложенный характер и могут быть отменены новой администрацией”, – подчеркнул он.

Украина оказалась в эпицентре борьбы двух мощных игроков, заявил Охрименко, при этом в Китае принят новый закон, который позволяет китайским компаниям, столкнувшимся с притеснениями в других странах, обращаться в местные суды, получать решения и требовать их исполнения.

“Украинская политическая и деловая бизнес-элиты должны сделать выводы. С кейсом “Мотор Січ” и противодействием ее акционеру Skyrizon Украина умудрилась оказаться в эпицентре международного противостояния игроков принципиально иной весовой категории. И если здесь продолжат “таскать лицом по столу” инвесторов из Поднебесной, президент Украины Владимир Зеленский вместо визита на высшем уровне в Пекин может готовиться к персональным санкциям со стороны правительства КНР. Здание посольства Украины в качестве обеспечения исков может быть арестовано, а дипломатов из него с позором выставят на улицу, президентский самолет могут арестовать в любом аэропорту мира – точно так же в качестве обеспечения иска. Это станет показательной поркой, потому что Украина и ее деятели – не тот уровень, с которым будут пытаться договариваться. Будут именно показательно пороть”, – считает экономист.

Охрименко напомнил, что ГБР открыло уголовное производство против сотрудников Службы безопасности Украины и потерпевшими в этом деле являются китайские компании.

“Штраф в международном арбитраже на $3,5 млрд и потеря экспорта в Китай на $7,1 млрд в момент обнулят золотовалютные резервы Украины, уничтожат не поддающиеся исчислению рабочие места в стране и спустят курс гривны в тартарары. Все почему? А все потому, что украинские деятели оказались настолько глупы, что позволяют тащить Украину на убой – к ссоре с торговым партнером №1, практически с единственной на планете стабильной и растущей экономикой”, – заявил он.

Экономист убежден, что в деле “Мотор Січі” украинским политическим лидерам нужно руководствоваться прагматическими соображениями и консультироваться с авторитетными юристами.

“Может, пора нанять толковых юристов и наконец-то занять прагматическую позицию по “Мотор Січі” – ведь экономический патриотизм-национализм трампистов в этой ситуации вполне применим и для киевских деятелей?” – отметил Охрименко.

https://www.facebook.com/AlexandrOkhrimenko.blog/posts/2294695073988065

ПАО “Мотор Січ” – один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. В 2016 году предприятие приобрели китайские инвесторы, связанные со Skyrizon, и инвестировали в развитие производства более $100 млн. Впоследствии шла речь о передаче 25% акций “Мотор Січі” госконцерну “Укроборонпром”. Однако в июне 2020 года советник гендиректора “Укроборонпрома” Руслан Корж сообщил, что “сегодня это предложение уже не актуально, оно потеряло силу еще в прошлом году”, писало издание LIGA.net.

В ноябре Антимонопольный комитет в третий раз вернул без рассмотрения заявку китайской Skyrizon и DCH о покупке контрольного пакета акций ПАО “Мотор Січ”.

Бизнесмены из Китая считают действия АМКУ проявлением “недружественного поведения украинской власти”, имеющего, по их мнению, целью экспроприацию инвестиций у “Мотор Січі”. В сентябре 2020 года они написали письмо в Верховную Раду, в котором просили “прекратить безосновательное давление со стороны госорганов”, а также помочь Украине избежать убытков в размере $3,5 млрд, которые они, как инвесторы, намерены взыскать в качестве компенсации в рамках инвестиционного спора в международном арбитраже.

Основатель и президент DCH Александр Ярославский в обращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому в конце ноября заявлял, что до начала рассмотрения инвестиционного спора по ПАО “Мотор Січ” остаются считанные дни и у государства еще есть шанс предотвратить арбитраж и потерю бюджетных денег.

Китайские инвесторы также уведомили Министерство юстиции Украины о возможности подачи иска в международные арбитражные инстанции о взыскании с Украины $3,5 млрд убытков, нанесенных блокированием законных деловых сделок между частными хозяйствующими субъектами Украины и Китая, писало издание Hubs.

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