 

Татаров оплатил курc обучения в Вашингтоне

16.01.2021, 11:36, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Заместитель главы Офиса президента Украины Олег Татаров 13 января оплатил курс обучения в частном гуманитарном учебном учреждении – Американском университете, который расположен в Вашингтоне. 

Информацию о существенных изменениях в имущественном состоянии Татаров подал в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции 15 января, свидетельствует его декларация. 

Замглавы ОПУ заплатил за обучение 269 129 грн.

В Telegram он пояснил, что платил за себя.

“Это не первое мое образование за рубежом. Раньше я закончил University of London, получил европейскую адвокатскую лицензию. Долго готовился к поступлению в American University в Вашингтоне, США. После получения от университета подтверждения моего зачисления на курс публичного администрирования и политики, который буду проходить онлайн, перечислил первый платеж – $9569. Что и отразил в своей декларации”, – написал Татаров.

Во времена экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко Татаров был заместителем начальника Главного следственного управления МВД, курировал все дела против активистов Евромайдана. О том, что президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителем главы Офиса президента Татарова, стало известно 5 августа.

Татаров фигурирует в уголовном производстве о взяточничестве. 

1 декабря 2020-го фигуранту дела о махинациях при закупке квартир для Нацгвардии – экс-нардепу и бизнесмену Максиму Микитасю, а также госэксперту, который, по данным следствия, обеспечил выдачу заключения о минимальной разнице между стоимостью квартир на Печерске и на окраине Киева, сообщили о подозрении во взяточничестве. Следствие считает, что эксперт обеспечил для Микитася проведение недостоверной экспертизы в обмен на паркоместо стоимостью 250 тыс. грн.

Эксперта арестовали с возможностью внесения 1 млн грн залога. Как сказал на заседании суда прокурор, переговоры о взятке мог вести Татаров.

Директор НАБУ Артем Сытник заявлял, что Татаров, когда работал юристом в “Укрбуді”, “фактически вместе с Микитасем давал взятку”. Директор НАБУ сказал, что у детективов есть переписка замглавы ОПУ с другими фигурантами производства. Татаров в ответ потребовал опровергнуть недостоверную информацию или публично продемонстрировать доказательства и заявил, что подает в суд на директора НАБУ.

Татаров отрицал свою причастность к преступлению. Чиновник говорил, что “антиукраинские силы” добиваются его отставки.

18 декабря НАБУ вручило Татарову подозрение по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

24 декабря стало известно, что дело Татарова из НАБУ Офис генпрокурора передал в СБУ. Смену состава процессуальных руководителей в этом деле НАБУ расценило как вмешательство в работу правоохранительного органа и открыло уголовное производство. Высший антикоррупционный суд Украины обязал генпрокурора Ирину Венедиктову рассмотреть ходатайство о необходимости передачи дела от СБУ в НАБУ.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.12 / Экземпляр Mercedes-Benz CLK63 AMG Black Series выставили на продажу

18.07 / Байден предупредил о готовящемся российском вмешательстве в выборы

12.07 / Работники ночных клубов и ресторанов перекрыли мост в Херсонской области

18.09 / В Свердловской области контрактник смертельно ранил сослуживца

05.01 / Число заболевших COVID-19 в мире превысило 85,5 млн человек

07.07 / Помпео – США изучают вопрос о запрете TikTok

24.07 / В РФ подтвердили 5,8 тыс. новых случаев коронавируса

11.01 / Жапаров побеждает на выборах президента Киргизии

18.08 / В Беларуси оппозиция готова к переговорам с Лукашенко, “вагнеровцев” в Беларусь могли выманить украинские спецслужбы. Главное за день

05.11 / Die Welt – экономические последствия пандемии для ЕС будут схожи с последствиями войны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска