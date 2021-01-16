 

Посол Украины в Германии назвал “Северный поток – 2” угрозой для европейской солидарности

16.01.2021, 11:36, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал решение федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания создать региональный фонд для строительства газопровода “Северный поток – 2” в обход санкций США. Об этом он заявил в комментарии газете RedaktionsNetzwerk Deutschland, который вышел 15 января.

Посол назвал газопровод “угрозой для перехода на альтернативные источники энергии и для европейской солидарности”.

По его словам, этот “возмутительный газовый скандал” в Мекленбурге – Передней Померании напоминает игры в наперстки и “верю не верю”. Он заявил, что действия премьер-министра земли Мануэлы Швезиг могут быть безупречными с юридической точки зрения, но “создают беспорядок и наносят огромный ущерб авторитету Германии”. 

“Северный поток – 2” – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Сообщалось, что стоимость проекта – €9,9 млрд. По состоянию на декабрь 2019 года было достроено 93,5% газопровода, сообщал официальный представитель оператора проекта – компании Nord Stream 2 AG – Йенс Мюллер.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

11 декабря 2020  года строительство газопровода возобновили. В тот же день Сенат США вслед за Палатой представителей поддержал проект оборонного бюджета страны на 2021 год, который предусматривает ужесточение санкций против “Северного потока – 2”, однако американский президент Дональд Трамп ветировал его. В Конгрессе США “легко отклонили вето” Трампа. “За” проголосовал 81 сенатор, “против” – 13. 

Избранный президент США Джо Байден, по данным СМИ, занял жесткую позицию по “Северному потоку – 2”. Он хочет навсегда остановить этот проект, писала немецкая газета Bild. Путин надеется, что администрация Байдена не станет препятствовать достройке газопровода.

Немецкое агентство dpa 28 декабря сообщило о завершении работ по строительству участка трубопровода “Северный поток – 2” протяженностью 2,6 км в исключительной экономической зоне Германии.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.08 / Светлана Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером

04.11 / Байден выступил с обращением

04.01 / Полиция задержала осквернивших Вечный огонь в Белграде вандалов

27.10 / Психолог объяснила, почему любовный конфликт челябинских школьниц завершился поножовщиной

27.06 / Обновлены рекомендации по работе санаториев

29.07 / Раскрыта личность одного из задержанных «членов ЧВК» в Белоруссии

03.01 / За сутки в Украине подтвердили более 4,5 тыс. новых случаев COVID-19

14.01 / Кириенко: Размер президентских грантовых фондов постоянно увеличивается

26.11 / Байден поделился планами на первые 100 дней своего президентства

07.11 / Политика: В деле Навального нашлось пять неразрешимых загадок

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска