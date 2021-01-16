Мнение: Аудиокниги. Зачем? Проблема воли и восприятия

16.01.2021, 9:44, Разное

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А вот в этом тексте самое для меня удивительное – то, что я что-то подобное читаю впервые. Подписаться готов под каждым словом, очень всё созвучно и моему восприятию. Как и, главное, зачем можно слушать аудиокниги? И опять же соглашусь: едва ли не главная претензия, что это невыносимо МЕДЛЕННО! (кстати, и к “экспертам Ютуба” у меня всегда аналогичная претензия).

“Не понимаю: как вы все слушаете аудиокниги? Я несколько дней пытаюсь научить себя это делать, и пока что безрезультатно. А ведь было бы круто гулять с собакой, ехать в такси или там заниматься в спортзале – и при этом в наушниках слушать книги. А не тратить на чтение отдельное драгоценное время (отнимая его обычно от сна).

Но я, похоже, не способна воспринимать художественные тексты на слух. Потому что, во-первых, когда я читаю сама, я все вижу в деталях и красках, это почти кино (когда пишу – то же самое), а когда мне читает голос – картинка не возникает. Во-вторых, меня бесят интонации, чужая интерпретация. Бесят даже голоса талантливых, отличных актеров. Я не то что против интерпретаций – с удовольствием смотрю ведь экранизации или слушаю с Левой аудиоспектакли про Али-бабу и Карлика Носа. Но спектакль, даже аудио-, это отдельное произведение, и я готова воспринять его именно так, как самостоятельный акт искусства. А начитывание книги – просто способ доставки текста, и любые интерпретации, несовпадающие с моими – интонирование, выбор тембра и длина пауз – прямо как металл по стеклу. Ну и, в-третьих, скорость. Я довольно быстро читаю, никогда при этом не проговариваю слова про себя (даже если захочу, не получится), текст как будто попадает сразу непосредственно в мозг. То есть скорость чтения в норме значительно выше скорости речи. А когда текст начитывает кто-то другой – это так чудовищно медленно!

В общем, это фиаско. Все, что пыталась слушать, дочитываю в итоге с экрана” (АННА СТАРОБИНЕЦ).

Поправлю только, что я дочитываю в итоге с бумаги. В принципе, объяснение тут можно было бы подобрать из арсенала HЛП – что, дескать, есть люди-“аудиалы” (воспринимающие мир на слух – это, видимо, также те идиоты, которые постоянно в наушниках “слушают музыку”), и есть люди-“визуалы” (а это, значит, как раз любители скользить взглядом по строчкам).

Но это поверхностное заключение, как, впрочем, и вся “теория NLP”, теория без корней в психологической науке, нарочитая “прикладуха”. В высшей степени странно считать человека “визуалом” только за то, что он любит читать – черные закорючки по белой странице; что в этом собственно “визуального”? Зачем человеку, которого мы вздумали определить как Любителя Картинок, однообразный белый лист с черным шрифтом? Скорее уж “визуал” должен бежать от чтения даже быстрее, чем человек-слухач или кинестетик!

На деле тут, понятно, различие глубже – и Анна в своем тексте именно о нем и говорит. Суть не в типе восприятия; она – в степени контроля за СВОИМ восприятием. Человек может и вовсе предпочитать в познании мира ощупывание и облизывание – но он предпочтет читать, если он хочет САМ контролировать и создавать свое восприятие текста; и он же станет слушать (или смотреть Тик-Ток) – если он хочет прилагать минимальные усилия к конвертации входящего потока информации, а “в идеале” предпочитает, чтобы инфа загружалась ему в сознание уже заранее подготовленными КЕМ-ТО блоками.

Или, как минимум – если человек не возражает против того, что кто-то станет формировать его восприятие за него. А вот Анна (да и я) – не такая. Она именно это и пишет: “меня бесят интонации, чужая интерпретация. Бесят даже голоса талантливых, отличных актеров”. В детстве, помню, по той же причине меня бесили экранизации любимых книг; я по младости лет никак не мог смириться с тем, что д’Артаньян – НЕ ТОТ! Не такой, каким я его представлял!!

А кто-то наоборот – без всяких возражений готов и даже хочет подставиться под чужое форматирование. В представлении таких людей человек-чтец не только не “бесит” – наоборот: он как бы делает за них тяжелую работу читателя: придумывать, как звучат книжные герои. А тут – и придумывать не надо, вот же, дяденька-чтец исполнил.

Есть и такой, еще более тонкий момент – авторская речь. Что такое авторская речь в книге? С точки зрения читателя – это речь… его собственная, это же он, читатель, сам для себя строит повествование. Проиллюстрировать это легче как раз на примере кино: в кино нет авторской речи – никто не описывает ни пиратский корабль, ни камеру на Лубянке, вместо этого нам все это показывают, то есть – мы это просто ВИДИМ, так, как будто мы сами присутствуем на месте действия.

Сращивание читателя с автором в процессе чтения – это и есть главное таинство процесса чтения. Которое, получается, довольно грубо разрушает аудиокнига – подсовывая на место МЕНЯ, то есть автора, какого-то чужого мужика-посредника, бормочущего текст.

Подводя итог: читая книгу, мы в какой-то мере становимся ее автором, сливаемся с ним. Если книга понравилась, что называется “зашла” – многие потом ловят себя на том, что ощущают себя ее автором в БОЛЬШЕЙ степени, чем ее номинальный автор: отсюда споры с ним, “да что он такое написал”, да “на самом деле (!) было по-другому” – нормальный и вполне естественный процесс. Который лишние посредники ломают – оставляя “слушателя аудиокниги” чистым потребителем, а не создателем миров. То есть, еще короче: проблема с аудиокнигами – это вопрос ВОЛИ, а не ВОСПРИЯТИЯ (в терминах Афанасьева). Если хотите – локуса контроля.

Но многим ведь нравится быть потребителями. Чем в большей степени – тем лучше.