Певица Монеточка опубликовала видео со свадьбы в Сочи

16.01.2021, 11:42, Разное

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Российская певица Монеточка в последних числах декабря минувшего года вышла замуж. Свадьба артистки была проведена в Сочи, видео торжественных мероприятий она выложила в интернет, причем некоторые сцены были опубликованы вопреки советам скрыть их от общественности.

Елизавета Гырдымова, более известная как Монеточка, вышла замуж 26 декабря 2019 года. Праздник прошел при ограниченном количестве людей, в ЗАГСе Хостинского района города Сочи присутствовали только молодожены. Избранником исполнительницы стал музыкант и продюсер Виктор Емелин, который также достиг популярности под псевдонимом, многочисленным фанатам он известен как Витя Исаев. Как и многие творческие люди, Монеточка активно ведет социальные сети, делясь с подписчиками подробностями своей личной жизни и музыкальных достижений. В этот раз она порадовала фолловеров видео с названием «Как я вышла замуж». Интересно, что клип начинается с блужданий молодоженов в поисках ЗАГСа.

Согласно комментариям самой Гырдымовой на странице ее аккаунта в Instagram, их с супругом свадьба оказалась не похожей на сказочную сцену из диснеевских мультфильмов. Также отличалось мероприятие и от церемонии бракосочетания родителей звезды, не было на ней и признаков стильной акции «инстаграм-селебрити». Причиной тому стало убеждение Монеточки, что эта свадьба принадлежит только им с Емелиным. При этом для большинства подписчиков исполнительницы ее свадьба стала полной неожиданностью. 22-летняя селебрити давно считалась перспективной невестой, в свои годы она достигла и славы, и финансового успеха. Однако претендентов на свои руку и сердце девушка умело скрывала от публики. Ранее сразу после заключения брака в Сети Монеточка разместила только фотоснимок с изображением обручальных колец и подписью «Вышла замуж». Все остальные сведения об изменении своего семейного статуса артистка обнародовала только сейчас.

Стоит отметить, что часть сцен из обнародованного видео ей советовали не публиковать в открытом доступе. Однако для артистки, привыкшей смело говорить все, что думает, ей показалось важным запечатлеть и показать своим поклонникам все моменты ее праздника. Ее расчет оправдал себя, всего за несколько первых часов после появления в интернете ролик просмотрели десятки тысяч человек. Место для свадьбы звезда выбрала не спонтанно, уже некоторое время Монеточка живет на территории Красной Поляны, где у нее находится собственный дом. К слову, обошелся он певице в один миллион рублей.