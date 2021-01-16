Джиган косвенно подтвердил, что изменял Оксане Самойловой

16.01.2021, 11:42, Разное

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Популярный российский рэпер Джиган косвенно подтвердил, что изменял Самойловой. После того, как их семья с моделью оказалась на грани развода, артист исправился. Сейчас все свободное время он предпочитает проводить с супругой и четырьмя детьми.

Едва не развелись

Год назад Джиган со своей семьей отправились в Майами на несколько месяцев. Рэпер уговорил Оксану Самойлову, чтобы их четвертый ребенок появился на свет в США. Модель подарила супругу долгожданного сына, которого пара назвала Давид.

Сразу после рождения малыша Джиган неожиданно оказался в рехабе. Тогда Оксана Самойлова узнала об изменах супруга. Мать четверых детей на хотела комментировать ситуацию, но ее муж, пребывая в неадекватном состоянии, выходил в прямой эфир. Она заявила, что не знает, что делать дальше, а только благодарила Бога за то, что у нее есть четверо детей.

Весной Оксана Самойлова заявила о намерении развестись. Однако до расторжения брака дело не дошло. Модель впоследствии пояснила подписчикам, что дала шанс Джигану, чтобы тот исправился. Семья воссоединилась ради четверых детей, которым нужен отец.

Примерный семьянин

Джиган уже почти год является примерным семьянином. Он открыто демонстрирует, что счастлив в браке с Оксаной Самойловой.

Сейчас пара находится на Мальдивских островах, до этого восемь дней звездная чета провела в Арабских Эмиратах. Недавно Джиган вышел в прямой эфир с DJ M.E.G. Последний приглашал рэп-исполнителя отдохнуть в компании девушек на Мальдивах в марте.

Джиган заявил, что отправится на Мальдивы, но только с семьей. Посторонние девушки его больше не интересуют.

Звездная чета была на Мальдивских островах минувшей осенью. Поскольку границы большинства стран из-за пандемии коронавируса остаются закрытыми, Джиган и Самойлова снова отправились на острова через Дубаи.

Джиган Оксана и Самойлова до недавнего времени считались образцовой парой в отечественном шоу-бизнесе. Модель подарила артисту четвертых детей – Ариелу, Лею, Майю и Давида. О четвертой беременности знаменитость узнала совершенно случайно. Самойлова рассказывала, что была в шоке, когда увидела положительный тест. Семья не скрывала слез радости, когда узнала, что на свет появится долгожданный сын.