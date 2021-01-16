Алика Смехова рассказала о продуктивном начале года

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16.01.2021, 11:42, Разное
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Популярная российская актриса Алика Смехова пояснила о продуктивном начале года. Знаменитость уже успела отыграть спектакль. В социальной сети Instagram она показала себя в новом сценическом образе.
В наступившем 2021 году 52-летняя Алика Смехова уже начала работать. Все праздники артистка провела со своими родными и близкими. После небольших каникул она готова радовать зрителей новыми театральными постановками.

На опубликованном в Instagram фото Алика Смехова предстала в платье черного цвета с глубоким декольте. Для кадра она выбрала изящную позу. На руках у знаменитости присутствовали перчатки, а ее голову украшала красная роза. В качестве дополнительных аксессуаров Алика Смехова выбрала подвеску с камнем. Сама же фотография была сделана в гримерке.

В таком образе актриса выходила на сцену в рамках спектакля «Дон Жуан». Пока власти разрешили, чтобы наполняемость зала не превышала 25%. Однако этот факт не машет Смеховой встречаться с любимыми зрителями.

За короткое время публикация актрисы собрала огромное количество лайков. В комментариях пользователи сделали множество комплиментов кумиру, пишет портал «Телепрограмма».



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