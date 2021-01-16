В Сети появилось фото обновлённого BMW X3

16.01.2021, 10:02, Новости дня

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Немецкий бренд BMW в скором времени презентует перед широкой публикой рестайлинговый паркетник BMW X3.

Первые прототипы транспортного средства показали еще в марте минувшего года, однако полностью рассмотреть кроссовер оказалось невозможным из-за плотной защитной пленки. Вместе с тем паркетник имеет более агрессивный дизайн, выраженный бамперами, а также широкими отверстиями в решетке радиатора.

Эксперты склонны полагать, что в базовом исполнении под капотом кроссовера X3 установят 2-литровый бензиновый двигатель, который выдает 184 л.с. мощности. Также автомобиль приводится в движение автоматической трансмиссией. Начальная цена новинки кроссовера обойдется в 3,9 миллиона рублей.