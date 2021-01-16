 

В Сети появилось фото обновлённого BMW X3

16.01.2021, 10:02, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Немецкий бренд BMW в скором времени презентует перед широкой публикой рестайлинговый паркетник BMW X3.

Первые прототипы транспортного средства показали еще в марте минувшего года, однако полностью рассмотреть кроссовер оказалось невозможным из-за плотной защитной пленки. Вместе с тем паркетник имеет более агрессивный дизайн, выраженный бамперами, а также широкими отверстиями в решетке радиатора.

Эксперты склонны полагать, что в базовом исполнении под капотом кроссовера X3 установят 2-литровый бензиновый двигатель, который выдает 184 л.с. мощности. Также автомобиль приводится в движение автоматической трансмиссией. Начальная цена новинки кроссовера обойдется в 3,9 миллиона рублей.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.08 / Дональд Трамп продолжает подогревать опасения, что подсчёт голосования по почте займёт месяцы

01.07 / Зеленский подписал закон, который запрещает банкам штрафовать заемщиков за просрочку по кредитам во время карантина

11.08 / СМИ Белоруссии показали задержанных за «беспорядки» россиян

28.06 / Назван еще один сильно страдающий от коронавируса орган

21.10 / Рок-группа из США использует «космические пузыри» для защиты от пандемии на концертах

24.06 / Танки Т-34 возглавили парады в Новосибирске и Улан-Удэ

19.12 / После падения автомобиля с моста в Красноярске погибли три человека

07.07 / У президента Бразилии Болсонару подтвердился коронавирус

24.09 / Собянин заявил о серьезном росте госпитализаций пациентов с COVID-19 в Москве

07.12 / Британский авианосец «Принц Уэльский» затопило

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска