Новый паркетник Mazda CX-30 вышел в продажу в России

16.01.2021, 10:02, Новости дня

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Японская компания Mazda объявила о начале продаж нового кроссовера Mazda CX-30 на рынке России.

В свою очередь, серийная сборка транспортного средства осуществляется на отечественном предприятии во Владивостоке. Кроме того, к настоящему времени местные дилерские центры уже получили автомобили, доступные в продажу. Клиенты смогут выбрать автомобиль в трех комплектациях Drive, Active и Supreme. Минимальная стоимость японского кроссовера достигает 1,65 млн рублей, а в топовом исполнении цена достигает 2,14 млн рублей.

Под капотом автомобиля во всех модификациях применен 2-литровый бензиновый двигатель, мощность которого достигает 150 л.с. Паркетник продается с механической или автоматической коробкой передач, а также имеет дополнительную опцию – систему полного привода.