В РФ за сутки выявили 24 тыс. случаев коронавируса

16.01.2021, 10:38, Новости дня

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За минувшие сутки в РФ выявлено 24092 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,5 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 24092 новых случая коронавируса в 85 регионах», из них «12,9% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4674, Санкт-Петербурге – 3253, Московской области – 1406.

Всего в стране выявлено 3 544 623 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 2 936 991 человека, из них 27 311 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 590 летальных случаев. За весь период в РФ от коронавируса скончались 65085 человек.

Накануне, 15 января, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 24715. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 623.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.