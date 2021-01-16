 

С 2014 года на Донбассе погибло 2665 украинских военных – Минобороны

16.01.2021, 10:32, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

С апреля 2014 года в ходе операции Объединенных сил на Донбассе погибло 2665 военнослужащих Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны Украины на запрос “Радіо Свобода”, ответ был опубликован 15 января.

10 152 украинских военнослужащих были ранены. 

В ответе указали, что количество “других погибших (умерших) военных ВСУ составляет 1168 человек.

В 2020 году в ходе боевых действий погибло 50 украинских военных, 339 были ранены. По другим причинам, кроме боевых, во время операции Объединенных сил в 2020 году умерли 79 украинских военных, добавили в Министерстве.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.08 / Лукашенко: Я сказал Путину: “Мы еще будем молиться, чтобы в Украине были войска НАТО”

16.09 / Трамп провел церемонию подписания договора между Израилем, ОАЭ и Бахрейном

30.10 / В РФ начали производство новой Skoda Octavia

26.10 / Лидер движения Femen объяснила перфоманс на избирательном участке Зеленского

24.10 / Бразилия разрешила ввоз китайской вакцины от коронавируса

18.10 / В Госдуме оценили слова Эрдогана о продаже Россией оружия Армении

07.07 / Шмыгаль: Отставка Смолия была несколько эмоциональной. Не хочется использовать другие слова

14.08 / Трамп прокомментировал создание в РФ вакцины от коронавируса

01.11 / Парламентские выборы в Грузии выиграла правящая партия – данные ЦИК

26.08 / Суд конфисковал у норвежского ученого волосы российских студенток

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска