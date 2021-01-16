С 2014 года на Донбассе погибло 2665 украинских военных – Минобороны

16.01.2021, 10:32, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

С апреля 2014 года в ходе операции Объединенных сил на Донбассе погибло 2665 военнослужащих Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны Украины на запрос “Радіо Свобода”, ответ был опубликован 15 января.

10 152 украинских военнослужащих были ранены.

В ответе указали, что количество “других погибших (умерших) военных ВСУ составляет 1168 человек.

В 2020 году в ходе боевых действий погибло 50 украинских военных, 339 были ранены. По другим причинам, кроме боевых, во время операции Объединенных сил в 2020 году умерли 79 украинских военных, добавили в Министерстве.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—